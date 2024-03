Regierungsgespräche in Bulgarien am Ende – Neuwahl droht

Eine weitere Parlamentswahl könnte die von Bulgarien am 1. Januar 2025 angestrebte Einführung des Euro schwieriger gestalten, warnen Experten. Bulgarien soll am 31. März dem Schengen-Raum ohne Personenkontrollen beitreten - allerdings vorerst nur mit seinen Luft- und Seegrenzen. (sda/dpa)

In dem südöstlichen EU-Land droht jetzt eine sechste Parlamentswahl binnen drei Jahren. Bis diese ausgerufen wird, müssten allerdings zwei weitere, von Staatschef Rumen Radew erteilte Regierungsaufträge scheitern.

Gabriel sagte, sie wolle nun ihre für Montag durch das Parlament geplante Nominierung für das Amt des Ministerpräsidenten zurückziehen. Danach dürfte es nicht mehr zur Abstimmung einer von ihr am vergangenen Dienstag nach Gesprächen mit PP-DB, aber im Alleingang vorgestellten Regierung kommen.

Die in Bulgarien mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragte bisherige Vize-Ministerpräsidentin Maria Gabriel hat die Gespräche über ein neues Kabinett abgebrochen. «Nein zu den ständigen neuen Bedingungen», sagte die 44-jährige frühere EU-Kommissarin am Sonntag in Sofia zur Begründung. Gabriel und das Verhandlungsteam des prowestlichen Mitte-Rechts-Bündnisses Gerb-SDS setzten damit den Regierungsgesprächen mit dem bisherigen, ebenso prowestlichen liberal-konservativen Koalitionspartner PP-DB ein Ende.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

ZSC-Frauen zum dritten Mal in Folge Meister + Mads Pedersen gewinnt Gent-Wevelgem

Wolfgang Wolf wird Trainer der Wölfe in Wolfsburg 🐺

Schweine mit 6 Beinen: Doku «Food for Profit» zeigt, wohin die Fleischlobby der EU steuert

Frei muss bei Aarau wohl gehen +++ Deutschland will Nagelsmann über EM hinaus halten

Der Ort, an dem die Frauen baggern

137 Tote, Verletztenzahl steigt auf 152: IS veröffentlicht Video von Massaker bei Moskau

Diese IS-Terroristen sollen hinter dem Anschlag in Moskau stecken

Es waren offenbar Islamisten, die eine Konzerthalle in Moskau attackierten und viele Menschen töteten. Auch in Westeuropa plante die Gruppe bereits mindestens einen Anschlag. Was über sie bekannt ist.

Alle Täter sind nach russischen Angaben gefasst, sieben weitere Festnahmen soll es zudem gegeben haben: Am Freitagabend attackierten Männer in Tarnuniformen eine Konzerthalle in der russischen Hauptstadt Moskau, töteten und verletzten zahlreiche Menschen.