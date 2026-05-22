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EU und Mexiko unterzeichnen modernisiertes Globalabkommen

EU und Mexiko unterzeichnen modernisiertes Globalabkommen

22.05.2026, 06:4822.05.2026, 06:48

Zehn Jahre nach Beginn der Neuverhandlungen unterzeichnen die Europäische Union und Mexiko an diesem Freitag die modernisierte Version ihres Handels- und Kooperationsabkommens aus dem Jahr 2000. Dadurch sollen weitere Zölle und Handelshemmnisse abgebaut und der Rahmen für die Zusammenarbeit aktualisiert werden.

epaselect epa12976543 European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a debate on the EU Single Market, at the European Parliament in Strasbourg, France, 20 May 2026. The current plen ...
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.Bild: keystone

Für das bevölkerungsreichste spanischsprachige Land mit 130 Millionen Einwohnern ist die EU nach den USA der weltweit grösste Exportmarkt. Das jährliche bilaterale Handelsvolumen beträgt rund 86 Milliarden Euro. Etwa 80 Prozent der mexikanischen Exporte gehen in die USA, deren Wirtschaft sich unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump durch die Einführung neuer Zölle abgeschottet hat.

Zur Unterzeichnung des neuen Globalabkommens reisen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa nach Mexiko-Stadt. Dort wollen sie zudem bei einem bilateralen Gipfel mit Präsidentin Claudia Sheinbaum über die Vertiefung der Zusammenarbeit sprechen. Neben Handel umfasst das globale Abkommen auch Fragen wie Klimawandel, Menschenrechte und internationale Zusammenarbeit. (dab/sda/dpa)

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