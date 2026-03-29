Wo die Welt Schlange steht: 28 Fotos von Mangel, Macht und Zugang



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Menschenschlangen markieren Orte, an denen Nachfrage und Angebot auseinanderklaffen. Sie erzählen Geschichten von Mangel und Kontrolle, von Ausschluss und Exklusivität – je nachdem, ob sie Grundbedürfnisse oder Sehnsüchte stillen sollen.

Sie machen sichtbar, was begehrt und knapp ist: Ob Betten oder Benzin, Wasser oder Wohnungen, Genuss oder göttliche Gnade, diese 28 Bilder zeigen dir, wie verschieden Zugang in unserer Welt geregelt ist – und wo er buchstäblich an seine Grenzen stösst.

Wohnungen

Zürich, Schweiz, 2016: Wohnungssuchende im Kreis 6 stehen an für die Besichtigung einer Musterwohnung in der neuen Überbauung Kronenwiese. Bild: Keystone / Walter Bieri

Obdachlosigkeit

New York, USA, 2024: Kleiderspende für Bedürftige und Obdachlose vor einer Kirche. Bild: www.imago-images.de

Bargeld

Harare, Simbabwe, 2019: Die Menschen wollen ihre US‑Dollars besonders am Zahltag schnell abheben, weil sie weder der eigenen Währung noch den Banken trauen. Diese verfügen jedoch nur über begrenzte Bargeldreserven und setzen strikte tägliche Abhebungslimiten fest. Das führt dazu, dass sich lange Schlangen bilden, in denen viele oft sogar über Nacht ausharren.

Bild: AP

Treibstoff

Colombo, Sri Lanka, 2022: Autorikscha-Fahrer warten vor einer Tankstelle. Seit der Wirtschaftskrise ab 2019 kommt es dort regelmässig zu Engpässen bei Treibstoff und Gas. Bild: EPA

Abuja, Nigeria, 2016: Auch in Nigeria ist die Treibstoffknappheit ein wiederkehrendes Problem. Das Land fördert zwar Rohöl, verfügt aber nur über sehr wenige funktionierende Raffinerien. Benzin und Diesel müssen also teuer importiert werden, was aufgrund knapper Devisen, nicht bezahlter Subventionen, ungünstiger Wechselkurse, sabotierter Pipelines, Korruption, Missmanagement oder Spekulation verhindert wird – das Resultat sind lange Autokolonnen vor Zapfsäulen.

Bild: AP

Göttliche Gnade

Prayagraj, Indien, 2023: Entlang des Ufers drängen sich Boote voller hinduistischer Pilger, die im Sangam – wo Ganges, Yamuna und die mythische Saraswati zusammenfliessen – ihre Sünden im rituellen Bad abwaschen.

Bild: AP

Kathmandu, Nepal, 2023: Angehörige der Tamang-Gemeinschaft stehen während des Temal-Festes am Bodnath-Stupa Schlange, um Gebete zu sprechen, Butterlampen anzuzünden und ihrer verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Bild: AP Photo

Jerusalem, Israel, 2008: Die Grabeskirche im christlichen Viertel der Altstadt von Jerusalem steht über den Orten, an denen Jesus nach Überlieferung gekreuzigt, begraben und von den Toten auferstanden ist. Pilgerinnen stehen hier vor dem Kreuzigungsaltar an, zu dessen Seiten der Fels von Golgota zu sehen ist. Wer den Ort, an dem Jesus' Kreuz angeblich stand, berühren will, muss sich in die Nische knien.

bild: wikimedia

Wasser

Dhaka, Bangladesch, 2007: Kinder aus den Slums der Innenstadt stehen an, um Trinkwasser abzuholen, das von Soldaten der Armee ausgegeben wird. Trinkwasserknappheit ist hier ein regelmässiges Problem; der Grundwasserspiegel sinkt seit Jahren ab, weil extrem viel davon für Stadtversorgung, Industrie und Landwirtschaft abgepumpt wird. Bild: EPA

Nahrung

Oure Cassoni, Tschad, 2026: Sudanesische Flüchtlinge stehen im Flüchtlingslager für Kekse Schlange. Im April 2023 brach ein Bürgerkrieg zwischen den sudanesischen Streitkräften (SAF) und der bewaffneten Milizgruppe Rapid Support Forces (RSF) aus. Rund 14 Millionen Menschen wurden bisher aus der gesamten Region vertrieben, während die Nachbarländer kaum mehr Kapazität für die vielen Flüchtlinge haben, weil sie selbst unter grosser Armut und Ernährungsunsicherheit leiden. Der Tschad ist mit über 1,4 Millionen Flüchtlingen das aufnahmestärkste Land Afrikas pro Kopf geworden. Bild: Getty Images Europe

L'Antica Pizzeria da Michele, Napoli, Italien, 2017: Vor dieser seit 1870 bestehenden Pizzeria stehen durchaus auch die Einheimischen an, denn hier gibt's das Original: Margherita und Marinara bzw. Napoletana, sprich einfach «verace pizza napoletana» ohne Schnickschnack, das Augenmerk liegt vor allem auf dem traditionell gemachten Teig, der lang geführt wurde und nur ganz kurz, dafür umso heisser im Holzofen zur Perfektion gebacken wird.

bild: girlfromnaples

Buenos Aires, Argentinien, 2024: Die Suppenküche der Union der Arbeiter (UTEP) verköstigt Bedürftige mit einer warmen Mahlzeit. Laut eigenen Angaben ist sie an drei Tagen in der Woche geöffnet und versorgt täglich etwa 4000 Menschen. Nur leider reiche das Essen aufgrund stetig steigender Anfrage oft nicht aus. Bild: AP Photo

Gelateria di Berna, Zürich, Schweiz, 2017: Grossandrang an einem heissen Tag. bild: KEYSTONE/Walter Bieri

Cherson, Ukraine, 2022: Lebensmittelspenden für die Menschen, die zwar seit November 2022 von der ukrainischen Armee befreit wurden, aber bis heute unter fast täglichem Beschuss aus russischen Stellungen am anderen Dnipro-Ufer leiden. Die zentrale Wasserversorgung funktioniert nur noch eingeschränkt, der Strom fällt immer wieder aus und tausende Menschen mussten im Winter ohne reguläre Heizung auskommen. Ohne humanitäre Hilfe können die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt das Leben nicht mehr meistern. Bild: ap photo

Tim Ho Wan, Hongkong, 2019: Anstehen für Dim Sum vom günstigsten Michelin-Sterne-Restaurant der Welt. Inzwischen hat die erfolgreiche Kette Filialen in zwölf Ländern. bild: wikimedia

Gazastreifen, Palästina, 2023: Im Flüchtlingslager Nuseirat stehen die Menschen vor einer teilweise zerstörten Bäckerei an, während der Konflikt zwischen Israel und den Hamas weiter anhält. Bild: NurPhoto

Paris, Frankreich, 2013: Anstehen vor einer Bäckerei gehört zum Stadtbild. Besonders vor der Boulangerie, die jeweils den «Grand Prix de la baguette» gewinnt, denn diese darf ein Jahr lang den Élysée-Palast beliefern – und damit natürlich auch das amtierende Staatsoberhaupt. Und wer will schon nicht das preisgekrönte Präsidenten-Baguette probieren ... Bild: Shutterstock

Wahlen

Lidroo, im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir, 2024: Ein Soldat steht Wache, während kaschmirische Frauen vor einem Wahllokal Schlange stehen, um ihre Stimme bei den indischen Parlamentswahlen abzugeben. Die bewaffneten Kräfte sollen offiziell Anschläge militanter Gruppen und Zusammenstösse zwischen politisch verfeindeten Lagern verhindern – sprich der Staat will damit zeigen, dass er den Wahlprozess kontrolliert und auf diese Weise freie und faire Wahlen garantiert. Kritiker sehen jene Militarisierung allerdings vielmehr als einen Versuch, die Bevölkerung einzuschüchtern.

Bild: AP Photo/Dar Yasin

Houston, Texas, USA, 2024: Warten auf die Stimmabgabe ist besonders in Texas, Georgia und South Carolina keine Seltenheit. Zudem sind die Wartezeiten in überwiegend schwarzen und Latino-Nachbarschaften der Vereinigten Staaten länger, wie Analysen mit Smartphone-Standortdaten zeigen. Einkommensärmere Gegenden verfügen im Schnitt über weniger Wahllokale, Wahlmaschinen und Personal; ein strukturelles Problem also, in dem sich die Ungleichheit im Zugang zur Stimmabgabe sehr deutlich zeigt.

Bild: AP

Kajiado, Kenia, 2022: Massai stehen vor einer Schule an, um ihre Stimme in der Präsidentschaftswahl abzugeben, aus der der aktuelle Präsident William Ruto als knapper Sieger hervorgeht. Bild: AP

City Hall, Johannesburg, Südafrika, 2024: Auch hier wird für die Stimmabgabe im Wahllokal angestanden: Die Nationalversammlung und die neun Provinzparlamente wurden gewählt – zum siebten Mal seit dem Ende der Apartheid.

Bild: Celine Clery/AFP/Getty Images

Tourismus

Paris, Frankreich, 2008: Anstehen für den Eiffelturm; täglich besuchen rund 20'000 bis 25'000 Menschen den 330 Meter hohen Eisenfachwerkturm. Bild: AP

Mount Everest, Himalaya, 2019: Dieses Bild ging 2019 um die Welt: Stau auf dem Gipfelgrat des höchsten Berges. Dadurch hielten sich die Bergsteigerinnen und Bergsteiger zu lange in der Todeszone auf; in einer Höhe zwischen 7900–8849 Metern also, wo die Luft so dünn ist, dass der Körper nur noch etwa ein Drittel des Sauerstoffs zur Verfügung hat. Die Höhenkrankheit kann hier schnell tödlich enden: Erschöpfung, Desorientierung, Hirn- und Lungenödeme, Herzrhythmusstörungen oder Schlaganfälle sind die Folge. Elf Menschen kamen in jenem Jahr auf dem Mount Everest ums Leben. 2020 war der Berg wegen der Corona-Epidemie gesperrt, 2021 wurden bereits wieder elf Todesfälle vermeldet. 2023 war das tödlichste Jahr seither mit mindestens 17 Toten. Mittlerweile müssen zwar Qualifikationsnachweise für die Gipfelbesteigung erbracht werden, doch eine Obergrenze – wenn auch vom Obersten Gerichtshof in Nepal 2024 gefordert – existiert bis heute nicht. Dafür sind die Besteigungs-Permits 2025 von 11'000 auf 15'000 US‑Dollar pro ausländischem Bergsteiger erhöht worden.

Bild: AP @Nimsdai Project Possible

Überschwemmungen

Lahore, Pakistan, 2007: Überflutete Strassen zwingen die Menschen, in einer Reihe zu gehen. Der Klimawandel erhöht die Häufigkeit und Intensität der Überschwemmungen, die der südasiatische Staat durch den Sommermonsun jährlich erleidet. Besonders schlimm traf es das Land 2022, rund 33 Millionen Menschen waren davon betroffen, über 1700 verloren in den Fluten ihr Leben. Zeitweise stand etwa ein Drittel Pakistans unter Wasser.

Bild: AP

Gesundheit

Grossbritannien, 2025: Patientinnen und Patienten werden überall im Land in den Korridoren von Spitälern betreut, weil es zu wenig Betten gibt. Die sogenannte «Corridor Care» ist das sichtbare Symptom der Dauerüberlastung des britischen Gesundheitssystems. Das Patientinnen und Patienten werden überall im Land in den Korridoren von Spitälern betreut, weil es zu wenig Betten gibt. Die sogenannte «Corridor Care» ist das sichtbare Symptom der Dauerüberlastung des britischen Gesundheitssystems. Das Royal College of Emergency Medicine (RCEM) schätzt, dass in England 2023 im Schnitt zwischen 250 und 268 Patientinnen und Patienten pro Woche aufgrund extremer Verzögerungen in der Notaufnahme (mehr als zwölf Stunden bis zur stationären Aufnahme) vorzeitig gestorben seien. bild: acutemedicine

Grenzen/Status/Asyl/

Bleiberecht/Migration

Tijuana, Mexiko, 2023: Migrantinnen und Migranten dürfen über den Fussgängergrenzübergang Chaparral in die Vereinigten Staaten einreisen. Möglich gemacht wurde dies durch die CBP-One-App, über die sie ein Interview absolvieren konnten, um Asyl zu beantragen. Kaum wieder an der Macht, liess Trump sie Anfang 2025 abschalten: Bereits vergebene Termine wurden storniert, die Terminfunktion für Migrantinnen an der Südgrenze wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt. Dadurch strandeten tausende Menschen im mexikanischen Inland und an der Grenze, die seither für Asylsuchende weitgehend geschlossen ist. «Remain in Mexico» heisst die Devise.

Bild: Los Angeles Times

Party

Berghain in Berlin, Deutschland, 2024: Hier gehört Warten zum Erlebnis dazu; es ist Ritual und Initiation – und wer nach stundenlangem Ausharren in der Schlange vom Türsteher als «social fit» für den Club kuratiert wird, kann endlich aufatmen. Kassiert man eine Abweisung, bleibt der Grund ein Geheimnis, was die Mystifizierung des Techno-Tempels nur noch potenziert und seine unergründliche Aura ins Unermessliche steigen lässt. Und damit das so bleibt, darf drinnen niemand fotografieren. Das Berghain existiert allein im Hier und Jetzt.

Bild: www.imago-images.de

(rof)