Dieendet in der. Der Lausanner verliert gegen den Amerikanermit. (nih/sda)Der 41-Jährige war zu wenig konstant, um die Vorteile gegen den Weltranglisten-41. aus Kalifornien zu nutzen.nach dem Break zum 5:4 bei eigenem Service einenund verlor etwas später das. Auchder im ATP-Ranking an Nummer 119 geführte Schweizer, das Michelsen aber wettmachte. Erneut ging es ins Tiebreak, in welchem Wawrinka von Beginn weg einem Rückstand hinterherlief.Nach dem Match wurde Wawrinka von Marc Rosset geehrt. Auf dem Grossbildschirm liefen einige der besten Momente seiner Karriere, die er mit feuchten Augen verfolgte. Der Clip endete mit den Worten. «Ich danke dem Turnier, dass ich nochmals hier antreten konnte. Das war für mich sehr wichtig», sagte der Waadtländer an die Zuschauenden gerichtet, zu denen auch seine Tochter Alexia gehörte. (nih/sda)