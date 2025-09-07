freundlich18°
DE | FR
burger
International
Griechenland

Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis

Griechenland senkt Steuern dank guter Wirtschaftslage

07.09.2025, 13:0007.09.2025, 13:00
Mehr «International»

Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat weitreichende Steuererleichterungen angekündigt. Nach Jahren der Finanzkrise habe man heute eine stabile Basis erreicht – mit besseren Anleihekonditionen als Frankreich, sagte der griechische Regierungschef anlässlich der Eröffnung der wichtigsten griechischen Wirtschaftsmesse in der Hafenstadt Thessaloniki am Samstagabend. Rund 1,7 Milliarden Euro will die Regierung für die geplanten Massnahmen ausgeben.

Griechenland holt wirtschaftlich auf

Mitsotakis verwies auf gesunkene Arbeitslosenzahlen, wachsende Investitionen und eine verbesserte Haushaltslage – das Staatsdefizit sei spürbar gesunken. «Das ehemalige Krisenland zeigt heute eine der höchsten Wirtschaftswachstumsraten Europas», sagte er. Die Arbeitslosigkeit liege nur noch bei 8 Prozent – während der schweren Finanzkrise des Landes hatte sie zwischenzeitlich 28 Prozent erreicht, die Jugendarbeitslosigkeit war sogar auf 60 Prozent gestiegen.

Greece&#039;s Prime Minister Kyriakos Mitsotakis addresses a ministerial cabinet meeting in Athens, Greece, Monday, June 30, 2025.(AP Photo/Petros Giannakouris) Greece Government
Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.Bild: keystone

Ab 2010 stand Griechenland kurz vor der Pleite und dem Austritt aus dem Euro. Nur mit einem Rettungsschirm internationaler Geldgeber konnte das Land die Krise überstehen. Das letzte Spar- und Reformprogramm endete 2018. Nach wie vor weist Griechenland in der EU mit über 150 Prozent die höchste Staatsschuldenquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt auf.

Günstige Anleihen

Dennoch steht Griechenland im EU-Vergleich nun gut da. Symbolisch hob Mitsotakis den Zinsunterschied zu Frankreich hervor: Während sich Griechenland 2015 zu 9,18 Prozent verschulden musste, lag der Zinssatz für französische Staatsanleihen damals bei 1,16 Prozent. Heute liegen die griechischen Zehnjahresanleihen bei 3,33 Prozent – unter dem Niveau Frankreichs (3,44 Prozent).

Infolge der stabilen Haushaltslage kündigte Mitsotakis gezielte Entlastungen an: Familien mit Kindern sollen künftig deutlich weniger Einkommenssteuer zahlen, in vielen Fällen sogar gar keine mehr. Für junge Menschen unter 25 Jahren mit Einkommen bis 20'000 Euro entfällt die Einkommenssteuer vollständig. «Wir senken Steuern und erhöhen zugleich die sozialen Ausgaben», sagte er. Entlastet würden auch Mieter, Bewohner kleiner Dörfer sowie die Inselregionen durch niedrigere Steuersätze und gezielte Investitionsanreize. «Alle Massnahmen erfolgen im Einklang mit den europäischen Haushaltsvorgaben», betonte Mitsotakis.

Mit diesen Massnahmen wollen der konservative Ministerpräsident und seine Regierung Probleme wie steigende Lebenshaltungskosten, die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt sowie die anhaltende Auswanderung hoch qualifizierter junger Menschen angehen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So soll die 8-Milliarden-Smartcity in Griechenland aussehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
4
Warum dieser Schweizer für Gaza sein Leben riskiert
5
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
Meistgeteilt
1
Schwerste russische Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn +++ Regierungsgebäude getroffen
2
Dänemark prüft Evakuierung von Gaza-Patienten ++ Israel bombadiert Hochhaus
3
G20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort geplant +++ Trump nicht an G20-Gipfel in Südafrika
4
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
5
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
Japans Regierungschef Ishiba kündigt Rücktritt an
Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba tritt nach weniger als einem Jahr im Amt zurück. Das kündigte er am Sonntagabend (Ortszeit) vor der Presse an. Ishiba sah sich in seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) wegen des Verlusts der Parlamentsmehrheit zunehmend Kritik und Rücktrittsforderungen ausgesetzt. Er beabsichtige, seine Aufgaben bis zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden zu erfüllen, sagte Ishiba.
Zur Story