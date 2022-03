Schüsse in Liverpool – 15-Jährige schwer verletzt

Bild: keystone

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Liverpool durch einen oder mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Das teilte die Merseyside Police am Dienstagabend mit, nachdem die Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ihr Zustand soll stabil sein. Die Polizei war am frühen Abend alarmiert worden, nachdem in Liverpool Schüsse gefallen waren.

Ein 21-Jähriger wurde später wegen mutmasslichen versuchten Mordes und unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar, die Ermittlungen gehen weiter. Man habe eine hohe Präsenz in dem Bereich des Tatorts, hiess es von der Polizei. Hauptkommissarin Emily Spurrell beschrieb das Ereignis als «tief schockierend und aufwühlend». (sda/dpa)