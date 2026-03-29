Auto erfasst Fussgänger in England – mehrere Verletzte

Bei einem Vorfall in der englischen Stadt Derby sind mehrere Fussgänger von einem Auto angefahren und verletzt worden.

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Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Derbyshire mit. Der Vorfall ereignete sich demnach im Stadtzentrum am Samstagabend. Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, hiess es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Krankenhaus.

Die britische Polizei hat nach dem Vorfall einen Mann angehalten und festgenommen. (Symbolbild) Bild: keystone

Kurz nach dem Vorfall hielten Beamte ein Fahrzeug an, das vermutlich an dem Vorfall beteiligt gewesen sei. Der Fahrer, ein Mann in den Dreissigern, wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam, wie es weiter hiess.

Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem schwarzen Wagen, der an den Geschehnissen beteiligt gewesen sein soll. Man gehe nicht davon aus, dass derzeit noch eine Gefahr bestehe, teilte die Polizei mit. Weitere Details konnten die Beamten zunächst nicht nennen. Die Strasse wurde abgesperrt. (sda/dpa)