Im fünften Jahr seit der Einführung der Playoffs zieht Servette Chênois zum vierten Mal in den Final ein. Nach dem 4:0 im Hinspiel endet das Rückspiel gegen den FC Zürich 2:0.
Dank des komfortablen Vorsprungs aus dem Auswärtsspiel geriet das Weiterkommen der Genferinnen nie ernsthaft in Gefahr. Servette kontrollierte die Partie über weite Strecken und hatte in der zweiten Hälfte einzig etwas Glück, dass nicht zwei Spielerinnen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden. Die beiden Tore fielen in der Schlussphase durch die eingewechselten Laura Tufo (85. Minute) und Maëva Salomon (89.). (abu/sda)
Dank des komfortablen Vorsprungs aus dem Auswärtsspiel geriet das Weiterkommen der Genferinnen nie ernsthaft in Gefahr. Servette kontrollierte die Partie über weite Strecken und hatte in der zweiten Hälfte einzig etwas Glück, dass nicht zwei Spielerinnen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden. Die beiden Tore fielen in der Schlussphase durch die eingewechselten Laura Tufo (85. Minute) und Maëva Salomon (89.). (abu/sda)