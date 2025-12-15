Nebel
Hongkonger Gericht spricht prodemokratischen Verleger Jimmy Lai schuldig

FILE - Hong Kong media tycoon Jimmy Lai pauses during an interview in Hong Kong on July 1, 2020. (AP Photo/Vincent Yu, File) Jimmy Lai
Jimmy Lai bei einem Interview im Jahr 2020.Bild: keystone

Hongkonger Gericht spricht prodemokratischen Medienmogul Jimmy Lai schuldig

Ein Gericht in Hongkong hat den Verleger Jimmy Lai im Verfahren um Verstösse gegen die nationale Sicherheit schuldig gesprochen.
15.12.2025, 04:3215.12.2025, 04:32

Die Richter sahen die Schuld des Gründers der prodemokratischen Zeitung «Apple Daily» in den Anklagepunkten der Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften sowie zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen als erwiesen an, wie aus dem Urteil hervorging.

Das Strafmass wird erst später verkündet. Ein Zeitpunkt dafür stand jedoch noch nicht fest. Lai droht im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe. Der Verleger hatte sich in dem Verfahren in den insgesamt drei Anklagepunkten – von denen es bei zwei um die Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften ging – nicht schuldig bekannt.

epa12593024 Jimmy Lais family arrives at the West Kowloon Magistrates&#039; Courts Building ahead of a scheduled verdict in the national security trial of pro-democracy media tycoon Jimmy Lai in Hong ...
Angehörige von Jimmy Lai bei dem Prozess in Hongkong.Bild: keystone

Sorge um Gesundheit Lais

Die Justiz hatte Lai Verstösse gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz vorgeworfen, weswegen auch schon andere prodemokratische Aktivisten verurteilt worden waren. Die Entscheidung der Richter kam daher wenig überraschend. Ohnehin sitzt Lai bereits seit mehr als fünf Jahren im Gefängnis, weil er schon zu Haftstrafen in anderen Fällen verurteilt wurde.

Zuletzt machten sich seine Unterstützer zunehmend Sorgen um Lais Gesundheitszustand. Am Prozesstag patrouillierten zahlreiche Polizisten vor dem Gericht im Stadtteil West Kowloon. Neben Lais Angehörigen waren auch ausländische Diplomaten vor Ort, wie Fotos zeigten.

Kritik an Urteil

Menschenrechtler kritisierten das Urteil. «Ausländische Regierungen sollten auf die Farce des Prozesses gegen Jimmy Lai reagieren, indem sie auf die Aufhebung des Verfahrens und seine sofortige Freilassung drängen», forderte die Asienleiterin von Human Rights Watch, Elaine Pearson.

Der Medienmogul, der auch einen britischen Pass hat, hatte die prodemokratische Hongkonger Zeitung «Apple Daily» gegründet, die 2021 zwangsweise eingestellt wurde, nachdem die Behörden wegen Verstössen gegen das Sicherheitsgesetz ermittelt hatten.

Neues Gesetz nach Protesten

Das Sicherheitsgesetz in der früheren britischen Kronkolonie richtet sich gegen die prodemokratische Opposition und Aktivitäten, welche Peking als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht. 2020 trat es als Reaktion auf grosse Demonstrationen für mehr Demokratie in Kraft. (sda/dpa)

