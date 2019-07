International

Hongkong: Polizei wütet gegen Demonstranten – Parlament gestürmt



Polizei in Hongkong geht gewaltsam gegen Demonstranten vor – diese stürmen das Parlament

Bild: EPA

Am Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie Hongkong an China hat es in der Finanzmetropole am Montag neue Massenproteste und Zusammenstösse gegeben. Regierungskritische Demonstranten versuchten, das Parlament zu stürmen, die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Pfefferspray.

Bereits am Morgen des Jahrestags blockierten Demonstranten eine Hauptstrasse. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein. Mindestens eine Demonstrantin erlitt eine blutende Kopfverletzung.

Heute vor 22 Jahren fiel die frühere britische Kronkolonie Hongkong zurück an China. Heute kam es erneut zu Ausschreitungen. Einige Demonstranten versuchten, den Regierungssitz zu stürmen. pic.twitter.com/MoekxbpoON — ZDF heute (@ZDFheute) 1. Juli 2019

Einige Demonstranten warfen Eier auf Polizisten. Nach Polizeiangaben mussten 13 Beamte ins Spital eingeliefert werden, nachdem sie mit einer «unbekannten Flüssigkeit» übergossen worden seien.

Bild: EPA

Später versuchten kleinere Gruppen von überwiegend jungen und maskierten Demonstranten, das Parlament zu stürmen. Die Aktivisten zerstörten Fensterscheiben des Gebäudes und versuchten, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Dabei setzten sie einen Metallwagen ein, den sie gegen die Glastüren rammten.

«Regierung zwingt uns dazu»

Bild: EPA

Im Inneren des Gebäudes waren Polizeikräfte mit Gasmasken zu sehen. Die Beamten sprühten von oben Pfefferspray auf die Demonstranten, die sich mit Regenschirmen dagegen schützten. Einige demokratische Abgeordnete versuchten einzuschreiten und die Demonstranten von einer Erstürmung des Gebäudes abzuhalten.

«Dies ist nicht das, was wir wollen, aber die Regierung hat uns gezwungen, uns so auszudrücken», sagte der 20-jährige Demonstrant Benny. Der 24-jährige Demonstrant Cheung sagte: «Wir wissen, dass dies gegen das Gesetz verstösst, aber wir haben keine Wahl.»

Letztlich gelang es den Demonstranten, ein Loch in das Sicherheitsglas des Haupteingangs zu schlagen. Im Innern zog sich die Polizei hinter Metallbarrieren zurück, die den Rest des Gebäudes abriegelten.

Zehntausende an Protestmarsch

An einem friedlichen Protestmarsch durch das Stadtzentrum nahmen später zehntausende Demokratie-Aktivisten teil. Sie forderten den Rücktritt der pekingtreuen Regierungschefin Carrie Lamund eine Abkehr der von ihnen beklagten Einschränkung ihrer Freiheiten.

In Hongkong gibt es seit Wochen beispiellose Proteste, die sich zunächst vor allem gegen ein geplantes und inzwischen ausgesetztes Auslieferungsgesetz der politischen Führung richteten. Dieses sollte auch Auslieferungen an Festland-China ermöglichen. Inzwischen richten sich die Proteste auch generell gegen die pekingtreue Führung.

Überschattet werden die friedlichen Proteste jedoch vom zunehmend radikalen Vorgehen einiger Demonstranten. Am Sonntag gab es in der Stadt eine grosse Gegendemonstration zur Unterstützung der Polizei.

Nach dem Prinzip «Ein Land, zwei Systeme» wurden der früheren britischen Kronkolonie bei der Übergabe 1997 eigentlich bis 2047 politische Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit zugesichert, die in China nicht gelten. Angesichts der Entwicklung in den vergangenen Jahren sehen viele Hongkonger diese Freiheiten in Gefahr.

Zum Jahrestag der Übergabe Hongkongs an China gibt es jedes Jahr einen Protestzug durch die Stadt, bei dem die Teilnehmer mehr demokratische Freiheiten fordern. Dazu zählt etwa die Wahl des Regionalregierungschefs.

Regierungschefin entschuldigt sich

Amtsinhaberin Lam lehnt Rücktrittsforderungen bislang ab und hält sich seit der Aussetzung des umstrittenen Auslieferungsgesetzes weitgehend von der Öffentlichkeit fern. Am Montag nahm sie an einer Zeremonie zum 22. Jahrestag der Übergabe Hongkongs an China teil.

Als erste Regierungschefin in der Geschichte Hongkongs beobachtete sie die Zeremonie jedoch vom Inneren eines Gebäudes aus. Begründet wurde dies mit offiziell mit schlechten Wetter.

In einer Rede anlässlich der Feierlichkeiten entschuldigte Lam sich erneut für ihr Vorgehen im Zusammenhang mit dem umstrittenen Gesetz, betonte aber, in guter Absicht gehandelt zu haben.»

Was in den vergangenen Monaten passiert ist, hat zu Konflikt und Streit zwischen der Regierung und den Bürgern geführt», sagte sie.«Ich werde meine Lektion lernen und sicherstellen, dass die zukünftige Arbeit der Regierung enger und besser auf die Bestrebungen, Gefühle und Meinungen der Gemeinschaft eingeht.» (aeg/sda/afp/dpa)

