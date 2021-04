International

Irak

Viele Tote und Verletzte bei Explosion in Krankenhaus in Bagdad



Viele Tote und Verletzte bei Explosion in Krankenhaus in Bagdad

Bei einer Explosion und einem anschliessenden Grossbrand in der Corona-Station eines Krankenhauses in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Personen getötet und verletzt worden. Nach Medienberichten waren in der Abteilung Sauerstoffflaschen explodiert, anschliessend breitete sich in der Station ein Grossbrand aus. Erste Berichte sprachen von zehn bis 20 Toten und mindestens ebenso vielen Verletzten bei dem Zwischenfall im Al-Khatib-Krankenhaus . (sda/dpa)

