US-Geheimdienst: Wesentlich weniger Iran-Raketen komplett zerstört als berichtet

Die USA haben nach Angaben ihrer Regierung sehr viele der iranischen Raketen zerstört. Ein US-Geheimdienstbericht zeigt nun aber: Es ist umstritten, wie gross das verbleibende Arsenal des Iran tatsächlich ist.

Thomas Wanhoff / t-online

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Die USA haben laut Geheimdienstinformationen rund einen Monat nach Beginn des Kriegs gegen den Iran erst etwa ein Drittel des iranischen Raketenarsenals sicher zerstört. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf fünf Quellen aus US-Geheimdienstkreisen. Der Verbleib eines weiteren Drittels sei schwer zu bewerten: Bombardierungen hätten diese Raketen vermutlich beschädigt, zerstört oder in unterirdischen Tunneln und Bunkern verschüttet, so die Informanten.

Eine iranische Rakete beim Start: Es ist unklar, wie viele Flugkörper das Land noch hat. Bild: keystone

Damit bleibt ein erheblicher Teil der iranischen Raketen entweder intakt oder zumindest nicht eindeutig erfasst. Die genaue Lage vieler Waffen sei unklar, was die Einschätzung der militärischen Schlagkraft Irans erschwere.

Ein Grund für die Unsicherheit liegt offenbar in Irans weit verzweigtem System aus unterirdischen Anlagen. Raketen würden in Tunneln und Bunkern gelagert, die selbst durch intensive Luftangriffe schwer vollständig zu zerstören seien. Die Quellen betonten, dass die Bewertung der Schäden weiterhin laufe und neue Erkenntnisse das Bild noch verändern könnten.

Laut Reuters seien die Erkenntnisse zur iranischen Drohnenfähigkeit ähnlich gelagert; man gehe «mit gewisser Sicherheit» davon aus, dass etwa ein Drittel zerstört worden sei.

Diese Geheimdienstinformationen stehen im Widerspruch zu den öffentlichen Äusserungen von Präsident Donald Trump vom Donnerstag, wonach dem Iran «nur noch sehr wenige Raketen» verblieben seien. Zugleich räumte er offenbar ein, dass die verbliebenen iranischen Raketen und Drohnen eine Bedrohung für mögliche künftige US-Operationen zum Schutz der wirtschaftlich bedeutenden Strasse von Hormus darstellen könnten.

Israel will Waffenproduktion «in wenigen Tagen» zerstören

Das israelische Militär will nach Darstellung eines Sprechers die iranische Waffenproduktion «in wenigen Tagen» weitgehend zerstört haben. Die Streitkräfte würden in diesem Zeitraum «die Angriffe auf alle wichtigen Komponenten der (iranischen) Militärindustrie abschliessen», sagte Armeesprecher Effie Defrin am Abend (Ortszeit) vor Journalisten.

«Das bedeutet, dass wir den Grossteil der militärischen Produktionskapazitäten zerstören haben werden», fügte er hinzu. «Das Regime wird lange Zeit brauchen, um sie wieder herzustellen.» Die israelische Luftwaffe fliegt seit Beginn des Iran-Kriegs vor vier Wochen intensive Angriffe gegen Ziele der iranischen Militärindustrie. Der «Times of Israel» zufolge geht das israelische Militär davon aus, schon bis jetzt an die 90 Prozent der Schlüsselanlagen der iranischen Waffenindustrie angegriffen zu haben.

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