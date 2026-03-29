bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
Iran

US-Geheimdienst: Weniger Iran-Raketen komplett zerstört als berichtet

US-Geheimdienst: Wesentlich weniger Iran-Raketen komplett zerstört als berichtet

Die USA haben nach Angaben ihrer Regierung sehr viele der iranischen Raketen zerstört. Ein US-Geheimdienstbericht zeigt nun aber: Es ist umstritten, wie gross das verbleibende Arsenal des Iran tatsächlich ist.
29.03.2026, 05:5229.03.2026, 05:52
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die USA haben laut Geheimdienstinformationen rund einen Monat nach Beginn des Kriegs gegen den Iran erst etwa ein Drittel des iranischen Raketenarsenals sicher zerstört. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf fünf Quellen aus US-Geheimdienstkreisen. Der Verbleib eines weiteren Drittels sei schwer zu bewerten: Bombardierungen hätten diese Raketen vermutlich beschädigt, zerstört oder in unterirdischen Tunneln und Bunkern verschüttet, so die Informanten.

In this picture released by the Iranian Defense Ministry on Thursday, May 25, 2023, Khorramshahr-4 missile is launched at an undisclosed location, Iran. Iran unveiled on Thursday what it dubbed the la ...
Eine iranische Rakete beim Start: Es ist unklar, wie viele Flugkörper das Land noch hat.Bild: keystone

Damit bleibt ein erheblicher Teil der iranischen Raketen entweder intakt oder zumindest nicht eindeutig erfasst. Die genaue Lage vieler Waffen sei unklar, was die Einschätzung der militärischen Schlagkraft Irans erschwere.

Ein Grund für die Unsicherheit liegt offenbar in Irans weit verzweigtem System aus unterirdischen Anlagen. Raketen würden in Tunneln und Bunkern gelagert, die selbst durch intensive Luftangriffe schwer vollständig zu zerstören seien. Die Quellen betonten, dass die Bewertung der Schäden weiterhin laufe und neue Erkenntnisse das Bild noch verändern könnten.

Laut Reuters seien die Erkenntnisse zur iranischen Drohnenfähigkeit ähnlich gelagert; man gehe «mit gewisser Sicherheit» davon aus, dass etwa ein Drittel zerstört worden sei.

Diese Geheimdienstinformationen stehen im Widerspruch zu den öffentlichen Äusserungen von Präsident Donald Trump vom Donnerstag, wonach dem Iran «nur noch sehr wenige Raketen» verblieben seien. Zugleich räumte er offenbar ein, dass die verbliebenen iranischen Raketen und Drohnen eine Bedrohung für mögliche künftige US-Operationen zum Schutz der wirtschaftlich bedeutenden Strasse von Hormus darstellen könnten.

Israel will Waffenproduktion «in wenigen Tagen» zerstören

Das israelische Militär will nach Darstellung eines Sprechers die iranische Waffenproduktion «in wenigen Tagen» weitgehend zerstört haben. Die Streitkräfte würden in diesem Zeitraum «die Angriffe auf alle wichtigen Komponenten der (iranischen) Militärindustrie abschliessen», sagte Armeesprecher Effie Defrin am Abend (Ortszeit) vor Journalisten.

«Das bedeutet, dass wir den Grossteil der militärischen Produktionskapazitäten zerstören haben werden», fügte er hinzu. «Das Regime wird lange Zeit brauchen, um sie wieder herzustellen.» Die israelische Luftwaffe fliegt seit Beginn des Iran-Kriegs vor vier Wochen intensive Angriffe gegen Ziele der iranischen Militärindustrie. Der «Times of Israel» zufolge geht das israelische Militär davon aus, schon bis jetzt an die 90 Prozent der Schlüsselanlagen der iranischen Waffenindustrie angegriffen zu haben.

Mehr zum Krieg im Iran:

Verwendete Quellen:

  • reuters.com: "US can only confirm about third of Iran’s missile arsenal destroyed, sources say" (Englisch)
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Bei Operationen muss man Handschuhe und Betäubungsspritze selbst auftreiben»
Seit 2022 lebt Martin S. gemeinsam mit seiner Frau Maria einen Teil des Jahres auf Kuba. In einem Interview erzählt er von den Folgen der Ölembargos, der Stromknappheit und dem Leben auf Kuba.
Die jahrzehntelangen Spannungen zwischen den USA und Kuba haben sich wieder verschärft. Spätestens seit Donald Trumps Angriff auf Venezuela und der Verhaftung von dessen Ex-Präsidenten Nicolás Maduro gerät der lateinamerikanische Sozialismus verstärkt unter Druck. Seit Dezember 2025 liess Trump Kuba vom Öl abschneiden. Nebst dem Ausbleiben des Öls deutete er schon mehrmals eine Übernahme der Insel an.
Zur Story