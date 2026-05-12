In diesen Regionen ist der Winter zurück

Die Eisheiligen machen ihrem Namen in diesem Jahr alle Ehre. In einigen Regionen hat es bis unter 1000 Meter geschneit. Aus Grün wurde plötzlich Weiss.

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So zum Beispiel auf dem Wildspitz im Kanton Zug.

Verschneite Landschaft auf dem Zuger Wildspitz. Bild: Webcam

Nur rund zwölf Stunden zuvor sah es am selben Ort noch grüner aus.

So sah es am Montagabend aus. Bild: Webcam

Auch auf der Rigi hat sich die Aussicht verändert. Am Dienstagmorgen war die Rigi Scheidegg von einer Schneeschicht bedeckt.

Winterlandschaft auf der Rigi Scheidegg. Bild: Webcam

Am Montagabend war es da noch frühlingshafter – wenn auch regnerisch.

Von Schnee noch nichts zu sehen. Bild: Webcam

Auch auf dem Gotthardpass hat es wieder mehr Schnee. Am Montag lag hier abseits der Strasse noch Altschnee.

Die Strasse geräumt, nur noch ein wenig Schnee lag auf dem Gotthardpass (Blickrichtung Süden). Bild: Webcam

Am Freitag erst war der Pass nach der Wintersperre wieder geöffnet worden. Nun sind die Strassen wieder verschneit.

Eine verschneite Strasse auf dem Gotthardpass bei Bild: Webcam

Gemäss TCS ist der Pass beschränkt befahrbar. Es besteht Gefahr für Eisglätte. Zwischen der Passhöhe und Airolo gilt ein Höchstgewicht von 3,5 Tonnen.

Auch auf dem Hirzel ZH fielen einige Flocken.

Video: watson

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In der Ostschweiz wurde es auch stellenweise weiss. So etwa in Hemberg SG.

Hemberg SG erhielt eine ordentliche Portion Schnee. Bild: brk news

Auch in Krinau SG waren die Dächer am Morgen zumindest angezuckert.

In Krinau SG waren die Dächer weiss. Bild: brk News

Gemäss dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF fiel in höheren Lagen verbreitet Schnee, jedoch sehr unterschiedliche Mengen. Seit Montagmorgen gab es beispielsweise in Adelboden BE 10 Zentimeter, in Zermatt VS immerhin zwei Zentimeter und in St. Moritz GR einen Zentimeter. Je höher die Lage, desto mehr Schnee gab es. Auf dem Weissfluhjoch GR fielen 24 Zentimeter, auf dem Alpler Tor im Kanton Uri (2338 m ü.M.) waren es gar 39 Zentimeter.

In den Bergen gilt denn auch vielerorts mässige bis erhebliche Lawinengefahr, wie Meteo Schweiz meldet.

Die Lawinengefahr am Dienstag, 12. Mai 2026. Bild: Meteoschweiz

Im Flachland ist es laut Meteo Schweiz nun wohl ausgestanden. Nach dem Dauerregen folgt ziemlich sonniges Wetter, nur in der Nordostschweiz sind noch lokale Schauer möglich. In den Bergen kann es noch länger bewölkt und auch mal nass sein, bevor es dann trockener wird.

Der Mittwoch wird relativ sonnig, in den Bergen sind einzelne Schauer möglich. Erst in der Nacht ziehen neue Niederschläge auf. Am Morgen ist allerdings Bodenfrost möglich, weshalb empfindliche Pflanzen geschützt werden sollten. (vro)