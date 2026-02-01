bedeckt
DE | FR
burger
International
Iran

Iran erklärt EU-Armeen zu «terroristischen Kräften»

epa12515829 Soldiers take part in weapons training during a visit by German Defense Minister Pistorius at the Home Guard Regiment 2 (Heimatschutzregiment 2) in Muenster, Germany, 10 November 2025. Pis ...
Gelten im Iran jetzt als Terroristen: Soldaten der deutschen Bundeswehr.Bild: keystone

Iran erklärt EU-Armeen zu «terroristischen Gruppen»

Der Iran schiesst rhetorisch zurück: Nachdem die EU die Revolutionsgarden als Terrorgruppe eingestuft hat, tut das iranische Regime das gleiche mit den Streitkräften der Europäischen Union.
01.02.2026, 07:5201.02.2026, 07:57

Dies gab der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor dem Parlament in Teheran bekannt, wie die deutsche Zeitung Bild als erstes berichtete.

Was genau der Schritt bedeutet, und ob er abgsehen von der Symbolik eine Wirkung hat, ist nicht klar. Vergangene Woche hatte die EU die iranischen Revolutionsgarden, die für Tausende Tote bei den jüngsten Protesten der Zivilbevölkerung verantwortlich ist, zur Terrorgruppe erklärt.

Die Entscheidung galt ebenfalls als symbolischer Schritt, der wegen bereits bestehender Sanktionen voraussichtlich wenig praktische Bedeutung haben wird. Über die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation wurde in der EU jahrelang diskutiert.

«Europa will mit diesen Massnahmen seinen Herrn, nämlich Amerika, zufriedenstellen», sagte Ghalibaf der iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge. Im Parlament trugen Abgeordnete aus Solidarität Uniformen der Revolutionsgarden. «Tod für Amerika» und «Tod für Israel» riefen einige Politiker mit erhobenen Fäusten, wie auf Videos iranischer Medien zu sehen ist.

Die USA hatten die IRGC 2019 unter Präsident Donald Trump als weltweit erstes Land als Terrororganisation eingestuft. Kurz darauf verabschiedete Irans Parlament ein Gesetz mit Gegenmassnahmen und möglichen Schritten für künftige Einstufungen, wie sie die EU vergangene Woche vornahm.

Die Revolutionsgarden sind Irans Elitestreitmacht und der regulären Armee weit überlegen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Truppe nicht nur militärisch massiv aufgerüstet, sondern baute auch ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss aus – etwa durch Beteiligungen an Hotelketten und Fluggesellschaften. (sda/dpa/con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dieses ugandische Dorf betreibt Harry Potters Lieblingssport
Quidditch – ursprünglich aus der Welt von Harry Potter und dann zu Quadball umbenannt – hat dank eines begeisterten Lehrers in einem ugandischen Dorf Fuss gefasst. Zwischen Bananenstauden und staubigen Feldern verändert dieser ungewöhnliche Sport heute den Alltag einer Jugend auf der Suche nach neuen Perspektiven.
Eine Spielerin jubelt, als sie den «Goldenen Schnatz» fängt; Bälle werden durch erhöhte Ringe geworfen. Die Szene könnte sich in der märchenhaften Hogwarts-Schule abspielen, doch die Spieler treten in einem ugandischen Dorf gegeneinander an, der unerwarteten afrikanischen Wiege des Lieblingssports von Harry Potter.
Zur Story