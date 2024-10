Nach Hinrichtung von deutsch-iranischem Bürger: Deutscher Botschafter verlässt Iran

Nach der Hinrichtung des deutsch-iranischen Doppelstaatsbürgers Djamshid Sharmahd hat der deutsche Botschafter im Iran, Markus Potzel, das Land verlassen. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Der Diplomat wurde «zu Konsultationen» in die deutsche Hauptstadt beordert.

Man werde sehen, wie lange diese dauerten, sagte ein Ministeriumssprecher. Er bekräftigte, der Iran wisse, dass er «zeitnah mit Massnahmen» zu rechnen habe. Es sei ja klar, dass die Ermordung eines deutschen Staatsbürgers die Beziehungen zu Iran, die schon auf ein Minimum heruntergefahren worden seien, «extrem belasten».

Das deutsche Aussenministerium äusserte sich dankbar über die Solidarität der europäischen Partner, die die Hinrichtung ebenfalls klar verurteilt hätten. «Es ist auch klar, dass für die EU-Iran-Beziehungen ernste Konsequenzen dräuen», sagte der Sprecher. Im Blick stünden «gezielte und signifikante Massnahmen», die nun gemeinsam vorangetrieben würden. «Dabei werden wir natürlich auch über das Thema Sanktionen sprechen.»

Irans Justiz hatte Sharmahds Hinrichtung am Montag bekanntgegeben. Er war im Frühjahr 2023 in einem umstrittenen Prozess nach Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt worden. Die deutsche Regierung, Angehörige und Menschenrechtler wiesen die Anschuldigungen gegen ihn vehement zurück. Das Auswärtige Amt hatte am Dienstag bereits den Geschäftsträger der iranischen Botschaft einbestellt, um ihm den scharfen Protest gegen das Vorgehen mitzuteilen. Auch Botschafter Potzel hatte in Teheran beim iranischen Aussenministerium protestiert. (sda/dpa)