Bericht: US-Iran-Abkommen könnte schon heute unterzeichnet werden

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Die USA, der Iran und die Vermittler sollen laut einem Medienbericht darüber diskutieren, die Unterzeichnung der Absichtserklärung schon heute statt am Freitag abzuhalten. Das berichten am Mittwoch zwei Quellen gegenüber der US-Nachrichtenagentur Axios. Die Unterzeichnung würde dann per Fernschaltung stattfinden.

Das Dokument würde in diesem Fall elektronisch unterzeichnet werden. Die Teile der Vereinbarung zur Strasse von Hormus würden dann in Kraft treten.

Das Treffen auf dem Bürgenstock soll trotzdem wie geplant stattfinden. (hkl)

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