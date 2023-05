Explosion im Zentrum von Mailand – mehrere Fahrzeuge in Flammen

Video: twitter/@spectatorindex

Im Zentrum der lombardischen Metropole Mailand hat sich laut mehreren Berichten eine Explosion ereignet. Mehrere Fahrzeuge stehen in Flammen.

Die Explosion ereignete sich in der Via Pier Lombardo in Mailand, gleich neben einem Kindergarten.

Laut lastampa.it ging die Detonation von einem parkierten Van aus, der Sauerstoffflaschen geladen hatte. Mindestens eine davon explodierte, in der Folge fingen etliche Autos Feuer. Auf Bildern sind Flammen und viel schwarzer Rauch zu sehen. Der Fahrer des Lasters konnte sich laut der Berichte aus dem Wagen retten und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Weitere Verletzte wurden zunächst nicht bestätigt.

Die Flammen stachen bis in den zweiten Stock der angrenzenden Gebäude. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Video: twitter/@helloimde

Mehr Informationen folgen

