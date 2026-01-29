bedeckt
DE | FR
burger
International
Italien

Sizilien: Drei Jäger in der Nähe von Messina tot aufgefunden

Drei Jäger auf Sizilien tot aufgefunden

29.01.2026, 10:4629.01.2026, 10:46

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gibt der gewaltsame Tod von drei Jägern in einem abgelegenen Wald Rätsel auf. Die Leichen der Männer im Alter von 26, 44 und 82 Jahren wurden an der Nordküste der Insel in der Nähe von Messina erschossen aufgefunden.

Das teilte die Polizei mit. Neben ihnen lagen ihre Gewehre. Die Männer waren in dem bergigen Gelände offensichtlich auf der Jagd nach seltenen Wildschweinen. Die Hintergründe liegen bislang völlig im Dunkeln.

Nach italienischen Medienberichten wurden die Leichen nahe der kleinen Gemeinde Montagnareale von einem Bekannten des ältesten Jägers entdeckt, der sich Sorgen gemacht hatte, weil der 82-Jährige nicht mehr zurückkam. Sie trugen ihre Jagdkleidung, mit Patronengürteln um den Hals. In den Zeitungen war von einer regelrechten «Hinrichtung» die Rede. Die Autos der Jäger standen in der Nähe. Unklar war zunächst, ob sie zusammen unterwegs waren.

Spekulationen über Mafia-Mord

Zu Spekulationen, wonach es sich um Mafia-Morde handeln könnte, sagte Staatsanwalt Angelo Cavallo, es werde in alle Richtungen ermittelt. Aus Ermittlerkreisen verlautete, keiner der drei Männer sei bislang in Zusammenhang mit Mafia-Aktivitäten auffällig geworden. Möglich sei auch ein Doppelmord mit anschliessendem Suizid. Aufschlüsse erhoffen sich die Ermittler von der Untersuchung der Gewehre. Die Leichen sollen obduziert werden. (sda/dpa)

Was dich auch noch interessieren könnte:

'Ndrangheta-Mitglied in Wetzikon ZH festgenommen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alkverbot für Politiker:innen
1 / 5
Alkverbot für Politiker:innen

Ein Jungpolitiker will einen Alkoholgrenzwert für Kantonsrät:innen einführen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Comedian Jimmy Kimmel hält emotionale Rede zur Pretti-Tötung – und bricht in Tränen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Bundesbeamte nach Tötung von Alex Pretti suspendiert
In Minneapolis erschiessen Bundesagenten den Krankenpfleger Alex Pretti. Nun wurden die beteiligten Agenten suspendiert.
Nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti in Minneapolis hat das Heimatschutzministerium die beteiligten Agenten vorübergehend suspendiert. Das berichten mehrere US-Medien. Die Suspendierung soll vorerst für die Dauer einer internen Untersuchung gelten, die klären soll, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.
Zur Story