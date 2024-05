Sicherheitsmann vor Villa von Rapper Drake angeschossen

Zuletzt hatten sich öffentliche Spannungen zwischen Drake und dem US-Rapper Kendrick Lamar verschärft. Beide hatten sich am Wochenende gegenseitig in mehreren Songs angegriffen und persönlich beleidigt. (sda/dpa)

Wie viel von Gaza bisher zerstört wurde – und wohin die Palästinenser flüchten sollen

Israelische Truppen haben am Montag den Grenzübergang im Süden der Stadt Rafah besetzt. Es ist der einzige offizielle Weg aus dem Gazastreifen, der nicht nach Israel, sondern nach Ägypten führt. Gleichzeitig wurden mit Artillerie und Raketen Militärschläge gegen mutmassliche Hamas-Infrastruktur in der Stadt geführt. «Damit ist die Operation aber nicht beendet», erklärte ein israelischer Militärangehöriger am Dienstagmorgen. Laut den jüngsten Berichten haben israelische Bodentruppen damit begonnen, in die Stadt einzudringen.