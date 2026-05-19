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Irak kämpft mit massivem Sand- und Staubsturm

A man wearing a face mask rides a bicycle during a heavy dust storm in Najaf, Iraq, Monday, May 18, 2026. (AP Photo/Anmar Khalil) Iraq Dust Storm
Dicke Luft im Irak: Schutzmasken sind unerlässlich.Bild: keystone

Versunken im orangefarbenen Dunst: Irak kämpft mit massivem Sand- und Staubsturm

19.05.2026, 14:2919.05.2026, 14:29

Im Irak sind infolge eines schweren Sand- und Staubsturms nach Behördenangaben innerhalb von zwei Tagen 837 Menschen mit Erstickungserscheinungen registriert worden.

Wie das irakische Gesundheitsministerium mitteilte, sind mehrere Provinzen des Landes betroffen. Die Gesundheitsbehörden in Bagdad und weiteren Regionen befänden sich weiterhin in erhöhter Alarmbereitschaft, um medizinische Versorgung und Behandlungen für die Bevölkerung sicherzustellen.

People walk near the Imam Ali shrine during a heavy dust storm in Najaf, Iraq, Monday, May 18, 2026. (AP Photo/Anmar Khalil) APTOPIX Iraq Dust Storm
Bild: keystone

Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, wie unter anderem die Hauptstadt Bagdad in orangefarbenen Dunst gehüllt wurde. Sandstürme sind im Irak keine Seltenheit. Vor allem im Sommer kommt es im Wüstengebiet zu starken Nordwestwinden, die über die Auen der Flüsse Tigris und Euphrat wehen.

A motorcycle and cars travel along a street during a heavy dust storm in Najaf, Iraq, Monday, May 18, 2026. (AP Photo/Anmar Khalil) Iraq Dust Storm
Bild: keystone

Zugleich kämpft das Land vermehrt mit Trockenheit. Schuld ist neben dem Klimawandel auch eine verfehlte Wasserpolitik. Die Staubpartikel verschlechtern die Luftqualität deutlich. (sda/dpa)

A man walks along a sidewalk during a heavy dust storm in Najaf, Iraq, Monday, May 18, 2026. (AP Photo/Anmar Khalil) Iraq Dust Storm
Bild: keystone
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