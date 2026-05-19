Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die SRG spannen weiter zusammen. Vor allem die Ausstrahlung und Produktion im Bereich Frauenfussball wird ausgebaut. Neu sollen in den kommenden Jahren doppelt so viele Live-Spiele in der Women's Super League kommentiert werden. Ausserdem wird die SRG dank einer Vereinbarung der European Broadcasting Union (EBU) mit der FIFA die Frauen-WM 2027 in Brasilien umfassend übertragen.
Ausserdem umfasst die SRG-Partnerschaft die Übertragung der Heimspiele des Frauen-Nationalteams sowie weiterer U-Nationalteams beider Geschlechter. Der Schweizer Cup der Männer bleibt ebenfalls von der ersten Runde bis zum Final fester Bestandteil der SRG-Berichterstattung.
Die Übertragungsrechte an der Super League und des A-Nationalteams der Männer hält die SRG dank bestehenden Vereinbarungen mit der Schweizer Fussballliga respektive der UEFA. (nih/sda)
Ausserdem umfasst die SRG-Partnerschaft die Übertragung der Heimspiele des Frauen-Nationalteams sowie weiterer U-Nationalteams beider Geschlechter. Der Schweizer Cup der Männer bleibt ebenfalls von der ersten Runde bis zum Final fester Bestandteil der SRG-Berichterstattung.
Die Übertragungsrechte an der Super League und des A-Nationalteams der Männer hält die SRG dank bestehenden Vereinbarungen mit der Schweizer Fussballliga respektive der UEFA. (nih/sda)