International

Klima

Stars wollen 2020 mit Konzerten für UN-Nachhaltigkeitsziele werben



Bild: AP

Cyrus, Mendes und Co. – Stars wollen 2020 mit Konzerten für UN-Nachhaltigkeitsziele werben

Musiker wie Billie Eilish, Cyndi Lauper, Miley Cyrus und Shawn Mendes wollen im kommenden Jahr bei zeitgleichen Konzerten auf fünf Kontinenten für die UN-Nachhaltigkeitsziele werben.

Bei den für den 26. September 2020 geplanten Veranstaltungen in New York, Lagos sowie noch festzulegenden Städten in Lateinamerika, Europa und Asien sollten auch Schauspieler wie Hugh Jackman, Idris Elba und Katie Holmes sowie Staats- und Regierungschefs auf der Bühne stehen, teilten die Veranstalter in der Nacht zum Freitag in New York mit.

Bild: AP

Mit dem «Global Goal Live»-Event soll für globalen Vorsätze der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedsstaaten geworben werden. Zu ihnen gehört etwa, dass kein Mensch mehr in Armut leben oder Hunger leiden darf, dass der Zugang zu Bildung und der Gesundheitszustand verbessert werden, die Diskriminierung von Frauen beseitigt und der Klimawandel bekämpft werden sollen. Die 17 Ziele sollen bis 2030 erreicht sein.

Bereits seit Jahren organisieren die Veranstalter weltweit «Global Citizen»-Konzerte. 2020 sollen sie erstmals derart gross angelegt parallel stattfinden. An diesem Samstag findet das diesjährige Konzert im New Yorker Central Park statt, unter anderem mit Alicia Keys und Pharrell Williams. Tickets gibt es kostenlos im Internet; wer eines ergattern will, muss online Texte, Fotos und Videos über den globalen Kampf gegen Armut und Krankheiten lesen und teilen. (sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter