Schweres Erdbeben erschüttert die Karibik – Tsunami-Gefahr

In der Region kommt es immer wieder zu Katastrophen infolge von Erdbeben oder Überschwemmungen. Im Jahr 2010 kamen bei einem Erdbeben der Stärke 7 in Haiti über 220'000 Menschen ums Leben. Bis heute hat sich der völlig verarmte Karibikstaat von dem Unglück nicht ganz erholt. (sda/dpa)

Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,6 lag gut 200 Kilometer südwestlich von George Town im britischen Überseegebiet Kaimaninseln in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte (USGS) mitteilte. Demnach bestand eine potenzielle Tsunami-Gefahr für eine Reihe von Ländern in der Region, darunter Jamaika, Kuba, Mexiko und Haiti. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Tiermärkte in New York müssen wegen Vogelgrippe schliessen

Der US-Bundesstaat New York schliesst zur Eindämmung der grassierenden Vogelgrippe Geflügelmärkte mit lebenden Tieren. In New York City und in mehreren umliegenden Landkreisen dürfen insgesamt etwa 80 Märkte eine Woche lang nicht öffnen, nachdem das H5N1-Virus mehrfach nachgewiesen wurde.