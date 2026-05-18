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Schauspielerin Luna Jordan aus «Polizeiruf 110» mit 24 Jahren gestorben

Deutsche Schauspielerin Luna Jordan mit 24 Jahren verstorben

18.05.2026, 15:2718.05.2026, 15:46
abb: Luna Jordan zu Gast auf dem roten Teppich bei der Premiere des Kino Film SmallTown Girl im Kino in der Kulturbrauerei am 15.01.2026 Berlin Deutschland *** abb Luna Jordan as a guest on the red ca ...
Luna Jordan wurde 25 Jahre alt.Bild: www.imago-images.de

Die deutsche Schauspielerin Luna Jordan ist vergangenen Mittwoch plötzlich und unerwartet verstorben, wie das Focus Magazin am Montagnachmittag unter Berufung auf Jordans Agentur berichtete.

Details zum Tod der 24-Jährigen sind keine bekannt. Jordan hat im Verlauf ihrer Karriere in verschiedenen Serien gespielt, darunter etwa «Polizeiruf 110» und «Jenseits der Spree».

Für ihre Leistung im Spielfilm «Fuchs im Bau» erhielt Jordan 2022 den österreichischen Filmpreis für die beste weibliche Nebenrolle.

(cpf)

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