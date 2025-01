EU warnt vor möglichem russischem Angriff ab 2028

Russian ballistic missiles struck Kyiv this morning, leaving at least four dead and many injured.



Significant destruction has been reported across the city. Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/jG00jkjhGE — KyivPost (@KyivPost) January 18, 2025

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei russischen Raketenangriffen laut Angaben der MilitärverwaltungDrei weitere wurden demnach verletzt. Die U-Bahn-Station Lukjaniwska nahe dem Stadtzentrum musste aufgrund von Angriffsschäden geschlossen werden.Luftalarm wurde erst nach mehreren Explosionen ausgelöst. Ukrainischen Angaben zufolge kamen bei der Attacke auf die Drei-Millionen-Metropole ballistische Raketen zum Einsatz.Die beschädigte U-Bahn-Station befindet sich unmittelbar neben einer Rüstungsfabrik, die bereits mehrfach Ziel russischer Raketenangriffe war. Raketentrümmer gingen den Angaben zufolge auch in anderen Stadtteilen nieder. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten beschädigte Autos und Überschwemmungen aufgrund einer geplatzten Wasserleitung unmittelbar an der U-Bahn-Station. In Teilen der Metropole mit drei Millionen Einwohnern fiel zumindest kurzfristig die Wasserversorgung aus., wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft sagte.– Systeme, die es in der Welt bereits gibt», sagte Selenskyj.Krywyj Rih ist die Geburtsstadt Selenskyjs. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp drei Jahren haben die Invasoren die Stadt im Süden des Landes immer wieder beschossen. (sda/dpa)