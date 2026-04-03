Iran meldet Tod von Geheimdienstchef der Revolutionsgarden

Kommt es zur Islamabad-Übereinkunft? Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat Pakistan den beiden Kriegsparteien USA und Iran einen Vorschlag zum Frieden unterbreitet. Der Vorschlag sehe eine sofortige Waffenruhe vor, gemäss dem US-Medium Axios zunächst für 45 Tage.
Demnach habe der pakistanische Armeechef Asim Munir die ganze Nacht auf Montag mit den Delegationen, darunter US-Viezepräsident JD Vance und der iranische Aussenminister Abbas Araqchi verhandelt. Gemäss Informationen von Reuters haben bislang weder die USA noch der Iran auf den pakistanischen Friedensplan reagiert.
Eine Waffenruhe ist eine unabdingbare Forderung des Irans, damit er die im Moment blockierte Strasse von Hormus freigibt. US-Präsident Donald Trump hatte in den letzten Tagen immer wieder gefordert, dass die international wichtige Handelsroute wieder geöffnet wird und dem Iran wiederholt gedroht.
(her)
