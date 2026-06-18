Iran-Ghalibaf vergleicht mit Obama-Abkommen: «Sind jetzt in Position der Stärke»

Der iranische Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf hat die aktuelle Strategie Teherans gegenüber den USA als «Diplomatie der Stärke» bezeichnet – die laufenden Gespräche unterschieden sich grundlegend von den Verhandlungen 2015 in Wien. «Der entscheidende Unterschied liegt heute darin, dass die militärischen Erfolge des Landes uns aus einer Position der Stärke in die Verhandlungen gehen lassen», sagte Ghalibaf dem Staatssender Irib.
Nach jahrelangen harten Verhandlungen hatten sich die UN-Vetomächte, Deutschland und der Iran am 14. Juli 2015 in Wien auf ein Abkommen geeinigt, das Teheran vom Aufbau einer Atomstreitmacht abbringen sollte.
Der damalige oberste geistliche Führer des Landes Ali Chamenei hatte sich für eine «heroische Flexibilität» bei den Verhandlungen ausgesprochen, die Hardliner des Landes kritisierten das Abkommen als Kompromiss. US-Präsident Donald Trump hatte das Atom-Abkommen 2018 während seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Sanktionen verhängt, die den Iran seitdem in eine Wirtschaftskrise stürzten.
Gespräche als «Form des Widerstands»
Für «leere Rhetorik», Nachgiebigkeit oder Kompromisse gebe es diesmal keinen Raum, sagte Ghalibaf. Die Gespräche seien vielmehr «eine Form des Widerstands» nach den militärischen Siegen, die sowohl Gegner als auch Verbündete des Irans anerkannt hätten. (sda/dpa/con)
Mohammed Bagher Ghalibaf.
Nach jahrelangen harten Verhandlungen hatten sich die UN-Vetomächte, Deutschland und der Iran am 14. Juli 2015 in Wien auf ein Abkommen geeinigt, das Teheran vom Aufbau einer Atomstreitmacht abbringen sollte.
Der damalige oberste geistliche Führer des Landes Ali Chamenei hatte sich für eine «heroische Flexibilität» bei den Verhandlungen ausgesprochen, die Hardliner des Landes kritisierten das Abkommen als Kompromiss. US-Präsident Donald Trump hatte das Atom-Abkommen 2018 während seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Sanktionen verhängt, die den Iran seitdem in eine Wirtschaftskrise stürzten.
Gespräche als «Form des Widerstands»
Für «leere Rhetorik», Nachgiebigkeit oder Kompromisse gebe es diesmal keinen Raum, sagte Ghalibaf. Die Gespräche seien vielmehr «eine Form des Widerstands» nach den militärischen Siegen, die sowohl Gegner als auch Verbündete des Irans anerkannt hätten. (sda/dpa/con)
Mohammed Bagher Ghalibaf.