Flugzeug mit 15 Passagieren verschwindet in Kolumbien vom Radar

28.01.2026, 21:1928.01.2026, 21:19

Am Mittwochabend (Schweizer Zeit) ist ein Flugzeug der staatlichen kolumbianischen Airline Satena verschwunden – ohne jede Spur. Der Flug hatte die Stadt Ocaña als Ziel.

Das Flugzeug war laut Flugplan am Mittwochmorgen (Ortszeit) in Medellín gestartet. «Nach ersten Informationen sollte das Flugzeug – mit einer Kapazität für 19 Passagiere – um 12.10 Uhr auf dem Flughafen Aguas Claras in Ocaña landen, erreichte sein Ziel jedoch nie», berichtet die kolumbianische Tageszeitung «El Heraldo».

Lokale Behörden sollen Notfallprotokolle aktiviert haben. Zudem wurde in Ocaña für die Koordination der Such- und Rettungsmassnahmen ein Krisenstab eingerichtet.

Die kolumbianische Transportministerin María Fernanda Rojas bestätigte auf der Plattform X, dass sich 13 Passagiere und 2 Besatzungsmitglieder an Bord des Flugzeugs befanden.

Update folgt ...

