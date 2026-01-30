Die ehemalige Autorennfahrerin Simona de Silvestro erfüllt sich ihren Olympia-Traum. Die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin wird Italien bei den Winterspielen in Mailand-Cortina im Bobsport vertreten.
Die 37-jährige Zürcherin nahm mehrfach am legendären Indianapolis 500 teil, schrieb Geschichte als erste Frau mit WM-Punkten in der Formel E und absolvierte für das Team Sauber Testfahrten in der Formel 1. Vor drei Jahren wechselte de Silvestro von den Reifen auf die Kufen. (ram/sda)
