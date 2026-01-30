Die Winterspiele in Italien werden damit zugleich der letzte grosse Höhepunkt ihrer langen Laufbahn. Ob sie danach noch die drei Weltcups in Kontiolahti, Otepää und Oslo bestreitet, liess die 31-Jährige offen. (riz/sda/dpa)
Goretzka wird Bayern im Sommer verlassen +++ Okoh verlässt Lausanne Richtung Frankreich
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
- watson-App öffnen.
- Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken.
- Unten Push-Einstellungen antippen.
- Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!
Preuss beendet Biathlon-Karriere nach der Saison
Die Winterspiele in Italien werden damit zugleich der letzte grosse Höhepunkt ihrer langen Laufbahn. Ob sie danach noch die drei Weltcups in Kontiolahti, Otepää und Oslo bestreitet, liess die 31-Jährige offen. (riz/sda/dpa)
Leon Goretzka verlässt Bayern im Sommer
In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister gewann Goretzka bisher sechsmal die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Auch den Henkelpott konnte der 67-fache Nationalspieler einmal in die Höhe stemmen, als Bayern im Jahr 2020 die Champions League gewann. (riz)
Leon Goretzka 🇩🇪
Alter: 30
Position: Zentrales Mitelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor
Okoh von Lausanne zu Auxerre
Okoh entstammt der Lausanner Nachwuchsabteilung, wechselte im Alter von 16 Jahren nach Österreich und kehrte erst im letzten Juni in seine Heimat zurück. Nun nutzt der 22-Jährige die Chance auf einen Wechsel in eine Top-5-Liga. (abu/sda)
Bryan Okoh 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 1 Tor, 4 Assists
𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗕𝗿𝘆𝗮𝗻 💙— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 29, 2026
👋🏻 Le FC Lausanne-Sport annonce avoir trouvé un accord avec l’@AJA pour le transfert définitif de son défenseur central Bryan Okoh.
Bonne chance pour la suite Bryan 🍀
🔗 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/gCPC7N0v1m#allezlausanne #mercibryan pic.twitter.com/15p4Vk60Ru
Beyer leihweise von Winterthur zu Vaduz
Brian Beyer 🇫🇷
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Stürmer aus der Regionalliga für St.Gallen
Der deutsch-kroatische Doppelbürger erzielte in der laufenden Saison in 20 Spielen zwölf Tore in der Regionalliga Nord, der vierthöchsten Liga Deutschlands. (nih/sda)
Antonio Verinac 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 150'000 Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 14, Tore, 2 Assists
Junior Ligue verlässt FCZ Richtung Italien
Insgesamt kam der Schweizer U21-Internationale in den letzten zwei Jahren zu 61 Einsätzen in der ersten Mannschaft des FCZ. (riz/sda)
Junior Ligue 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, 2 Vorlagen
Markelo verlässt den FC Zürich
Markelo stiess im September 2024 zum FCZ und kam seither zu 43 Einsätzen, in denen er sechs Tore erzielte. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. (riz/sda)
Jahnoah Markelo 🇸🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Rechter Flügel
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen
Omlin wechselt leihweise nach Leverkusen
Omlin spielt seit 2023 bei Mönchengladbach und bestritt für den Verein bisher 36 Pflichtspiele. Zuletzt wurde der 32-jährige Schweizer Nationalgoalie von diversen Verletzungen zurückgeworfen. In Gladbach fiel er deswegen in der Goalie-Hierarchie hinter Moritz Nicolas zurück. Sein letztes Bundesligaspiel absolvierte Omlin vor sieben Monaten.
Die Leihe ist Leverkusens Reaktion auf den Ausfall von Stammgoalie Mark Flekken. Dieser steht verletzungsbedingt für mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Mit Omlin ist das Goalie-Trio mit Janis Blaswich und Niklas Lomb wieder komplett. (nih/sda)
Jonas Omlin 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 0 Spiele
Michael Frey kehrt in die Super League zurück
Frey, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, spielte in der Super League bereits für die Young Boys, Luzern und den FC Zürich. Mit dem FCZ gewann er 2018 den Cup, bevor er kurze Zeit später zum Istanbuler Traditionsklub Fenerbahce wechselte. Nürnberg und Schalke in Deutschland sowie Waasland-Beveren und Royal Antwerpen in Belgien waren weitere Stationen in den letzten Jahren. Für die beiden belgischen Klubs bestritt er in drei Saisons 100 Spiele und erzielte 50 Tore.
Seit zwei Jahren war Frey beim Londoner Klub Queens Park Rangers. In 53 Spielen traf er zehnmal. In der laufenden Saison kam er nur noch sporadisch zum Einsatz und seit Anfang Jahr gar nicht mehr. Bei GC wird er das Trikot mit der Nummer 99 tragen.
«Michael ist ein erfahrener Profi, der uns sportlich wie menschlich überzeugt hat. Er bringt Qualitäten mit, die unserer Offensive neue Optionen geben und optimal zu uns passen», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Medienmitteilung zitieren. GC weist mit 28 Toren in 21 Runden die zweitschlechteste Offensive der Super League auf. (nih/sda)
Michael Frey 🇨🇭
Alter: 31 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 13 Spiele
Junior Zé geht leihweise nach Dänemark
Der 19-jährige Flügelspieler, der 2021 vom GC-Nachwuchs nach Basel wechselte, bestritt bisher 23 Spiele für die erste Mannschaft. In Dänemark wird der Schweizer U21-Nationalspieler nun Teamkollege von Kevin Mbabu. (riz/sda)
Junior Zé 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, 2 Tore
Wechselt Omlin zum Xhaka-Klub?
Jonas Omlin 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 0 Spiele
Simon Sohm wechselt zu Bologna
Der 24-jährige Mittelfeldspieler war erst zum Start der neuen Saison von Parma zur Fiorentina gewechselt. Bei den Toskanern, die einen katastrophalen Saisonstart hinlegten, konnte Sohm sich nicht wie zuvor in Parma als Stammspieler durchsetzen. In diesem Jahr kam er in vier Spielen nur 19 Minuten zum Einsatz. In Bologna wird Sohm Teamkollege von Remo Freuler. (riz/sda)
Simon Sohm 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 8 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage
Basel verpflichtet leihweise belgisches Talent
Duranville gab bereits mit 16 Jahren sein Profidebüt für Anderlecht und hatte im Herbst 2024 zwei Einsätze für Belgiens A-Nationalteam. In Dortmund steht er seit drei Jahren unter Vertrag und kam für die Deutschen zu 27 Einsätzen. Zuletzt geriet seine Entwicklung ins Stocken, auch weil er längere Zeit mit einer Schulterverletzung ausfiel. Die letzte Partie mit dem Fanionteam des BVB bestritt er im vergangenen Juli an der FIFA-Klubweltmeisterschaft.
FCB-Sportchef Daniel Stucki ist trotzdem überzeugt, dass Duranville dem Team von Anfang an helfen kann, «im besten Fall bereits am Sonntag gegen den FC Zürich». (riz/sda)
Julien Duranville 🇧🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 7,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 1 Vorlage
Alisha Lehmann zurück in England
In dieser Saison stand die Offensivspielerin erst in neun Pflichtspielen auf dem Platz und konnte ein Tor für Como erzielen. Bereits von 2018 bis 2024 spielte Lehmann in England und trug das Trikot von West Ham, Everton und Aston Villa.
Alisha Lehmann 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 55'000 Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, 1 Tor
Schalke verpflichtet Edin Dzeko
Dzeko war 2009 mit Wolfsburg Meister geworden und 2011 zu Manchester City gewechselt. Der 39-jährige bosnische Stürmer spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und seit vergangenem Sommer für die Fiorentina. Dort kam er aber kaum noch zum Einsatz. (ram/sda)
Edin Dzeko 🇧🇦
Alter: 39 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 2 Tore
Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯— FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026
Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️
Mehr dazu hier
↪️ https://t.co/H3VuvzhVxa pic.twitter.com/qqv8ixg7od
Servette verpflichtet Rechtsverteidiger Mendes
Mendes, der für Guinea-Bissau sechs Länderspiele bestritten hat, gehörte in den letzten Monaten nicht mehr zum Kern der Mannschaft von Sittard. Seinen letzten von sechs Teileinsätzen in dieser Saison bestritt er Mitte Oktober. (riz/sda)
Houboulang Mendes 🇬🇳
Alter: 27 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 500 Tausend Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele
Ter Stegen wechselt zu Girona
Barça-Trainer Hansi Flick hatte am Dienstagabend an der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel bei Slavia Prag gesagt: «Heute Morgen hat Marc uns mitgeteilt, dass er nach Girona wechseln wird.» Später folgte die offizielle Bestätigung durch die Klubs.
Mit dem Wechsel vom spanischen Meister zum Tabellenzehnten hofft der 33-Jährige auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft auflaufen zu können. (nih/sda)
Marc-André ter Stegen 🇩🇪
Alter: 33 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 7 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 1 Spiel, 0 Gegentore, 1 Spiel zu null
Basels Verteidiger Barisic leihweise nach Portugal
Gemäss einer Meldung des FC Basel gilt das Leihgeschäft bis im Sommer. Danach haben die Portugiesen die Möglichkeit zur definitiven Übernahme von Barisic. Der in Stuttgart geborene Bosnier ist während zweieinhalb Jahren für den Schweizer Meister und Cupsieger tätig gewesen. Braga liegt in der Rangliste der höchsten Liga Portugals auf Platz 5. (riz/sda)
Adrian Barisic 🇧🇦
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele
Aurélie Csillag wechselt zum FC Liverpool
Csillag kam in der ersten Saisonhälfte mit den Freiburgerinnen zu 14 Einsätzen und erzielte dabei vier Tore. Ihr neuer Klub Liverpool belegt den letzten Platz der höchsten englischen Liga und ist nach zwölf Runden noch sieglos. (riz/sda)
Aurélie Csillag 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage
Shkelqim Vladi kehrt zum FC Aarau zurück
Vladi kennt den FC Aarau gut. Vom Januar 2022 bis Sommer 2023 bestritt er für den Klub 36 Partien und empfahl sich mit 19 Toren für einen Wechsel in die Super League zum FC Lugano. Von den Tessinern war er das letzte halbe Jahr an den FC St. Gallen ausgeliehen, bei welchem er nicht über eine Nebenrolle hinauskam.
An den FC Lugano ist Vladi noch bis Sommer 2027 vertraglich gebunden. (nih/sda)
Shkelqim Vladi 🇽🇰
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 3 Tore
GC leiht Giandomenico aus
Loris Giandomenico 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 350'000 Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, kein Tor
Schwedischer Verteidiger für Lausanne
Theo Bergvall 🇸🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025: 19 Spiele
✍🏻🆕— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 19, 2026
🇸🇪 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗕𝗲𝗿𝗴𝘃𝗮𝗹𝗹 s’engage avec le FC Lausanne-Sport jusqu’en juin 2029, en provenance du Djurgårdens IF.
Bienvenue à Lausanne 💙
🔗 Plus d’infos 👉🏻 https://t.co/dNfGh06OAQ#allezlausanne #bienvenuetheo pic.twitter.com/RTHnsJN3BE
Toppmöller ist nicht mehr Trainer von Frankfurt – kommt nun Alonso?
Toppmöller war im Sommer 2023 als Nachfolger von Oliver Glasner nach Frankfurt gekommen, unter dem die Eintracht 2022 die Europa League gewonnen hatte. Mit Toppmöller qualifizierte sich der Klub in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte über die Bundesliga für die Champions League. In der laufenden Spielzeit ging es aber bergab. Aus den jüngsten sieben Ligaspielen gelang dem Champions-League-Teilnehmer nur ein Sieg.
Als potenzielle Nachfolger kursieren die Namen von Marco Rose, Edin Terzic und Roger Schmidt. Aber gemäss «Bild» will sich Eintracht-Sportchef Markus Krösche auch mit Xabi Alonso in Verbindung setzen. Der 44-Jährige wurde gerade bei Real Madrid entlassen und feierte mit Leverkusen in der Bundesliga grosse Erfolge. Kann Frankfurt den Startrainer tatsächlich überzeugen? (nih/sda/apa)
Ex-Nachwuchsnationalspieler Surdez zu Sion
Der Flügelstürmer und Ex-Xamax-Junior wechselte vor zwei Jahren zu Gent in die höchste belgische Liga und kehrt nun vorzeitig zurück. Bei Gent besass Surdez einen Vertrag bis 2027. (sda)
Glasner verlässt Palace im Sommer
Glasner gewann vor dem Wechsel nach England mit Eintracht Frankfurt die Europa League. Crystal Palace führte er letzte Saison zum Gewinn des FA Cups – und damit erstmals in den Europacup. Crystal Palace trifft am Wochenende auswärts auf Sunderland und Granit Xhaka. (ram/sda)
FCSG gibt Ambrosius ab
Ambrosius wechselte im Sommer 2024 vom Hamburger SV nach St.Gallen. Er kam in der laufenden Saison jedoch nur zu vier Teileinsätzen. (ram/sda)
Stephan Ambrosius 🇩🇪
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 4 Spiele
Manuel Polster verlässt den FC Lausanne-Sport
Manuel Polster 🇦🇹
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele