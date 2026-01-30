starker Schneeregen
Transfer-News: Leon Goretzka wird Bayern im Sommer verlassen

Transferticker

Goretzka wird Bayern im Sommer verlassen +++ Okoh verlässt Lausanne Richtung Frankreich

30.01.2026, 12:3230.01.2026, 12:32
Sportredaktion
Sportredaktion

Preuss beendet Biathlon-Karriere nach der Saison
Weltmeisterin Franziska Preuss beendet nach der laufenden Saison ihre Biathlon-Karriere. Deutschlands Sportlerin des Jahres verkündete ihren Entscheid bei einer virtuellen Medienrunde neun Tage vor dem Start der olympischen Biathlonrennen in Antholz. «Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin», sagte Preuss.

Die Winterspiele in Italien werden damit zugleich der letzte grosse Höhepunkt ihrer langen Laufbahn. Ob sie danach noch die drei Weltcups in Kontiolahti, Otepää und Oslo bestreitet, liess die 31-Jährige offen. (riz/sda/dpa)
Leon Goretzka verlässt Bayern im Sommer
Nach acht Jahren bei Bayern München wird Leon Goretzka im Sommer ein neues Team suchen müssen. Dies bestätigte am Freitag Sportdirektor Christoph Freund. «Leon wird beim FC Bayern bleiben, er hat sich für den FC Bayern entschieden. Im Sommer wird der Weg von Leon bei Bayern aber vorbei sein», erklärt der 48-Jährige.

In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister gewann Goretzka bisher sechsmal die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Auch den Henkelpott konnte der 67-fache Nationalspieler einmal in die Höhe stemmen, als Bayern im Jahr 2020 die Champions League gewann. (riz)

Leon Goretzka 🇩🇪
Alter: 30
Position: Zentrales Mitelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor
Okoh von Lausanne zu Auxerre
Der Innenverteidiger Bryan Okoh verlässt den Super-League-Klub Lausanne-Sport in Richtung Ligue 1. Wie die Waadtländer mitteilen, unterschrieb der Schweizer U21-Internationale beim abstiegsgefährdeten Auxerre.

Okoh entstammt der Lausanner Nachwuchsabteilung, wechselte im Alter von 16 Jahren nach Österreich und kehrte erst im letzten Juni in seine Heimat zurück. Nun nutzt der 22-Jährige die Chance auf einen Wechsel in eine Top-5-Liga. (abu/sda)

Bryan Okoh 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 1 Tor, 4 Assists

Beyer leihweise von Winterthur zu Vaduz
Der FC Winterthur leiht den französischen Stürmer Brian Beyer bis zum Ende der laufenden Saison an den FC Vaduz aus. Beim Leader der Challenge League soll der 29-Jährige mithelfen, den Aufstieg in die Super League zu realisieren. In Winterthur besitzt Bayer, der in dieser Saison in der höchsten Schweizer Liga 14 Mal zum Einsatz kam und dabei ein Tor erzielte, noch einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag. (riz/sda)

Brian Beyer 🇫🇷
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Stürmer aus der Regionalliga für St.Gallen
Der FC St.Gallen verpflichtet Antonio Verinac vom deutschen Regionalligisten VfB Lübeck. Wie der Klub mitteilt, erhält der 21-jährige Stürmer einen bis 2030 datierten Vertrag.

Der deutsch-kroatische Doppelbürger erzielte in der laufenden Saison in 20 Spielen zwölf Tore in der Regionalliga Nord, der vierthöchsten Liga Deutschlands. (nih/sda)

Antonio Verinac 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 150'000 Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 14, Tore, 2 Assists

Junior Ligue verlässt FCZ Richtung Italien
Der Abwehrspieler Calixte «Junior» Ligue verlässt den FC Zürich Richtung Italien. Wie der Verein mitteilt, wechselt der 20-Jährige in die Serie B zum Aufstiegsanwärter Venezia. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden.

Insgesamt kam der Schweizer U21-Internationale in den letzten zwei Jahren zu 61 Einsätzen in der ersten Mannschaft des FCZ. (riz/sda)

Junior Ligue 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, 2 Vorlagen
Markelo verlässt den FC Zürich
Jahnoah Markelo setzt seine Karriere in England fort. Der 23-jährige Angreifer wechselt vom FC Zürich zu Coventry City, das von Frank Lampard trainiert wird.

Markelo stiess im September 2024 zum FCZ und kam seither zu 43 Einsätzen, in denen er sechs Tore erzielte. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. (riz/sda)

Jahnoah Markelo 🇸🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Rechter Flügel
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen


Omlin wechselt leihweise nach Leverkusen
Jonas Omlin wechselt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen, wie die beiden Klubs am Dienstag mitteilten.

Omlin spielt seit 2023 bei Mönchengladbach und bestritt für den Verein bisher 36 Pflichtspiele. Zuletzt wurde der 32-jährige Schweizer Nationalgoalie von diversen Verletzungen zurückgeworfen. In Gladbach fiel er deswegen in der Goalie-Hierarchie hinter Moritz Nicolas zurück. Sein letztes Bundesligaspiel absolvierte Omlin vor sieben Monaten.

Die Leihe ist Leverkusens Reaktion auf den Ausfall von Stammgoalie Mark Flekken. Dieser steht verletzungsbedingt für mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Mit Omlin ist das Goalie-Trio mit Janis Blaswich und Niklas Lomb wieder komplett. (nih/sda)

Jonas Omlin 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 0 Spiele
Michael Frey kehrt in die Super League zurück
Die Grasshoppers verstärken ihren Sturm mit dem früheren Schweizer Junioren-Nationalspieler Michael Frey. Der 31-jährige Berner stösst aus der zweiten englischen Liga zum Vorletzten der Super League, wie die Zürcher bekannt geben.

Frey, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, spielte in der Super League bereits für die Young Boys, Luzern und den FC Zürich. Mit dem FCZ gewann er 2018 den Cup, bevor er kurze Zeit später zum Istanbuler Traditionsklub Fenerbahce wechselte. Nürnberg und Schalke in Deutschland sowie Waasland-Beveren und Royal Antwerpen in Belgien waren weitere Stationen in den letzten Jahren. Für die beiden belgischen Klubs bestritt er in drei Saisons 100 Spiele und erzielte 50 Tore.

Seit zwei Jahren war Frey beim Londoner Klub Queens Park Rangers. In 53 Spielen traf er zehnmal. In der laufenden Saison kam er nur noch sporadisch zum Einsatz und seit Anfang Jahr gar nicht mehr. Bei GC wird er das Trikot mit der Nummer 99 tragen.

«Michael ist ein erfahrener Profi, der uns sportlich wie menschlich überzeugt hat. Er bringt Qualitäten mit, die unserer Offensive neue Optionen geben und optimal zu uns passen», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Medienmitteilung zitieren. GC weist mit 28 Toren in 21 Runden die zweitschlechteste Offensive der Super League auf. (nih/sda)

Michael Frey 🇨🇭
Alter: 31 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 13 Spiele

Junior Zé geht leihweise nach Dänemark
Der FC Basel leiht Arlet Junior Zé für den Rest der Saison an den FC Midtjylland aus. Wie der Verein mitteilt, verfügen die Dänen zudem über eine Kaufoption.

Der 19-jährige Flügelspieler, der 2021 vom GC-Nachwuchs nach Basel wechselte, bestritt bisher 23 Spiele für die erste Mannschaft. In Dänemark wird der Schweizer U21-Nationalspieler nun Teamkollege von Kevin Mbabu. (riz/sda)

Junior Zé 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, 2 Tore
Wechselt Omlin zum Xhaka-Klub?
Jonas Omlin kam bei Borussia Mönchengladbach letztmals im Mai 2025 zum Einsatz, in der laufenden Saison ist er aber wieder nur Ersatz hinter Moritz Nicolas. Mit Tiago Pereira Cardoso und Tobias Sippel sind zwei weitere Goalies im Kader. Omlin könnte den Bundesligisten nun aber verlassen. Wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet, hätte der AFC Sunderland Kontakt zum vierfachen Schweizer Nationalspieler aufgenommen. Das Team von Granit Xhaka suche einen erfahrenen Ersatzmann für den 23-jährigen Robin Roefs. Zwischen den Klubs werde bereits verhandelt, es gebe aber noch keine Einigung. (nih)

Jonas Omlin 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 0 Spiele
Simon Sohm wechselt zu Bologna
Der vierfache Schweizer Nationalspieler Simon Sohm wechselt leihweise für ein halbes Jahr innerhalb der Serie A von der Fiorentina zu Bologna. Bologna besitzt eine Kaufoption, wie Sohms neuer Klub mitteilte.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler war erst zum Start der neuen Saison von Parma zur Fiorentina gewechselt. Bei den Toskanern, die einen katastrophalen Saisonstart hinlegten, konnte Sohm sich nicht wie zuvor in Parma als Stammspieler durchsetzen. In diesem Jahr kam er in vier Spielen nur 19 Minuten zum Einsatz. In Bologna wird Sohm Teamkollege von Remo Freuler. (riz/sda)

Simon Sohm 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 8 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage
Basel verpflichtet leihweise belgisches Talent
Der FC Basel sichert sich bis Sommer die Dienste des belgischen Flügelspielers Julien Duranville. Der 19-jährige Belgier kommt leihweise von Borussia Dortmund zum Schweizer Meister.

Duranville gab bereits mit 16 Jahren sein Profidebüt für Anderlecht und hatte im Herbst 2024 zwei Einsätze für Belgiens A-Nationalteam. In Dortmund steht er seit drei Jahren unter Vertrag und kam für die Deutschen zu 27 Einsätzen. Zuletzt geriet seine Entwicklung ins Stocken, auch weil er längere Zeit mit einer Schulterverletzung ausfiel. Die letzte Partie mit dem Fanionteam des BVB bestritt er im vergangenen Juli an der FIFA-Klubweltmeisterschaft.

FCB-Sportchef Daniel Stucki ist trotzdem überzeugt, dass Duranville dem Team von Anfang an helfen kann, «im besten Fall bereits am Sonntag gegen den FC Zürich». (riz/sda)

Julien Duranville 🇧🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 7,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 1 Vorlage


Alisha Lehmann zurück in England
Alisha Lehmann verlässt den FC Como bereits wieder und wechselt zu Leicester City. Bei den Engländern unterschreibt die Schweizerin einen Vertrag bis 2028. Vor ihrem Wechsel zu Como stand Lehmann bei Juventus Turin unter Vertrag.

In dieser Saison stand die Offensivspielerin erst in neun Pflichtspielen auf dem Platz und konnte ein Tor für Como erzielen. Bereits von 2018 bis 2024 spielte Lehmann in England und trug das Trikot von West Ham, Everton und Aston Villa.

Alisha Lehmann 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 55'000 Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, 1 Tor


Schalke verpflichtet Edin Dzeko
Der Transfer von Starstürmer Edin Dzeko zum FC Schalke 04 ist perfekt. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig wechselt vom Serie-A-Verein Fiorentina für den Rest der Saison zum Leader der 2. Bundesliga.

Dzeko war 2009 mit Wolfsburg Meister geworden und 2011 zu Manchester City gewechselt. Der 39-jährige bosnische Stürmer spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und seit vergangenem Sommer für die Fiorentina. Dort kam er aber kaum noch zum Einsatz. (ram/sda)

Edin Dzeko 🇧🇦
Alter: 39 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 2 Tore
Servette verpflichtet Rechtsverteidiger Mendes
Servette verstärkt seine rechte Abwehrposition mit Houboulang Mendes. Der 27-Jährige stiess vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard zu den Genfern und unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Zehnte der Super League mitteilte.

Mendes, der für Guinea-Bissau sechs Länderspiele bestritten hat, gehörte in den letzten Monaten nicht mehr zum Kern der Mannschaft von Sittard. Seinen letzten von sechs Teileinsätzen in dieser Saison bestritt er Mitte Oktober. (riz/sda)

Houboulang Mendes 🇬🇳
Alter: 27 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 500 Tausend Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele


Ter Stegen wechselt zu Girona
Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona. Der deutsche Goalie wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison zum Ligakonkurrenten FC Girona.

Barça-Trainer Hansi Flick hatte am Dienstagabend an der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel bei Slavia Prag gesagt: «Heute Morgen hat Marc uns mitgeteilt, dass er nach Girona wechseln wird.» Später folgte die offizielle Bestätigung durch die Klubs.

Mit dem Wechsel vom spanischen Meister zum Tabellenzehnten hofft der 33-Jährige auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft auflaufen zu können. (nih/sda)

Marc-André ter Stegen 🇩🇪
Alter: 33 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 7 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 1 Spiel, 0 Gegentore, 1 Spiel zu null
Basels Verteidiger Barisic leihweise nach Portugal
Adrian Barisic spielt zumindest vorerst nicht mehr für den FC Basel. Der 24-jährige Innenverteidiger schliesst sich auf Leihbasis dem portugiesischen Verein SC Braga an.

Gemäss einer Meldung des FC Basel gilt das Leihgeschäft bis im Sommer. Danach haben die Portugiesen die Möglichkeit zur definitiven Übernahme von Barisic. Der in Stuttgart geborene Bosnier ist während zweieinhalb Jahren für den Schweizer Meister und Cupsieger tätig gewesen. Braga liegt in der Rangliste der höchsten Liga Portugals auf Platz 5. (riz/sda)

Adrian Barisic 🇧🇦
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele
Aurélie Csillag wechselt zum FC Liverpool
Nur ein halbes Jahr nach ihrem Wechsel von Basel zum SC Freiburg zieht Aurélie Csillag nach England weiter. Die zwölffache Schweizer Nationalspielerin unterschrieb einen Vertrag mit dem FC Liverpool, wie die Klubs mitteilten.

Csillag kam in der ersten Saisonhälfte mit den Freiburgerinnen zu 14 Einsätzen und erzielte dabei vier Tore. Ihr neuer Klub Liverpool belegt den letzten Platz der höchsten englischen Liga und ist nach zwölf Runden noch sieglos. (riz/sda)

Aurélie Csillag 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage


Shkelqim Vladi kehrt zum FC Aarau zurück
Der FC Aarau bekommt für die Rückrunde der Challenge League Verstärkung. Aus St.Gallen stösst der 25-jährige Stürmer Shkelqim Vladi zum Aufstiegsaspiranten, wie der FCA mitteilt.

Vladi kennt den FC Aarau gut. Vom Januar 2022 bis Sommer 2023 bestritt er für den Klub 36 Partien und empfahl sich mit 19 Toren für einen Wechsel in die Super League zum FC Lugano. Von den Tessinern war er das letzte halbe Jahr an den FC St. Gallen ausgeliehen, bei welchem er nicht über eine Nebenrolle hinauskam.

An den FC Lugano ist Vladi noch bis Sommer 2027 vertraglich gebunden. (nih/sda)

Shkelqim Vladi 🇽🇰
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 3 Tore
GC leiht Giandomenico aus
Bis Ende Saison kickt Loris Giandomenico in der Challenge League. Der Grasshopper Club leiht sein Eigengewächs an Rapperswil-Jona aus. Giandomenico soll durch regelmässige Einsätze weitere Spielpraxis sammeln, hofft GC-Sportchef Alain Sutter. (ram)

Loris Giandomenico 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 350'000 Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, kein Tor
Schwedischer Verteidiger für Lausanne
Lausanne-Sport meldet die Verpflichtung des Schweden Theo Bergvall. Der bisher in seiner Heimat bei Djurgarden tätige 21-jährige Verteidiger hat mit den Waadtländern einen bis Sommer 2029 datierten Vertrag unterschrieben. (ram/sda)

Theo Bergvall 🇸🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025: 19 Spiele
Toppmöller ist nicht mehr Trainer von Frankfurt – kommt nun Alonso?
Der Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Dino Toppmöller gehen getrennte Wege. Das bestätigte der Klub des Schweizer Verteidigers Aurèle Amenda am Sonntag. Interimistisch übernehmen U21-Trainer Dennis Schmitt sowie U19-Coach Alexander Meier.


Toppmöller war im Sommer 2023 als Nachfolger von Oliver Glasner nach Frankfurt gekommen, unter dem die Eintracht 2022 die Europa League gewonnen hatte. Mit Toppmöller qualifizierte sich der Klub in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte über die Bundesliga für die Champions League. In der laufenden Spielzeit ging es aber bergab. Aus den jüngsten sieben Ligaspielen gelang dem Champions-League-Teilnehmer nur ein Sieg.

Als potenzielle Nachfolger kursieren die Namen von Marco Rose, Edin Terzic und Roger Schmidt. Aber gemäss «Bild» will sich Eintracht-Sportchef Markus Krösche auch mit Xabi Alonso in Verbindung setzen. Der 44-Jährige wurde gerade bei Real Madrid entlassen und feierte mit Leverkusen in der Bundesliga grosse Erfolge. Kann Frankfurt den Startrainer tatsächlich überzeugen? (nih/sda/apa)



Ex-Nachwuchsnationalspieler Surdez zu Sion
Der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler Franck Surdez kehrt aus Belgien in die Schweiz zurück und spielt ab sofort beim FC Sion. Wie die Walliser bekanntgeben, wurde der 24-jährige Neuenburger für viereinhalb Jahre bis 2030 verpflichtet.

Der Flügelstürmer und Ex-Xamax-Junior wechselte vor zwei Jahren zu Gent in die höchste belgische Liga und kehrt nun vorzeitig zurück. Bei Gent besass Surdez einen Vertrag bis 2027. (sda)

Glasner verlässt Palace im Sommer
Der Österreicher Oliver Glasner wird seinen Trainervertrag bei Crystal Palace nicht verlängern und den englischen Klub im Sommer verlassen. Der Entscheid sei schon im Herbst gefallen. Glasner und das Präsidium waren sich im Oktober aber einig, dass «wir das noch für uns behalten», so der 51-Jährige.

Glasner gewann vor dem Wechsel nach England mit Eintracht Frankfurt die Europa League. Crystal Palace führte er letzte Saison zum Gewinn des FA Cups – und damit erstmals in den Europacup. Crystal Palace trifft am Wochenende auswärts auf Sunderland und Granit Xhaka. (ram/sda)
FCSG gibt Ambrosius ab
Der FC St.Gallen leiht seinen Abwehrspieler Stephan Ambrosius leihweise nach Karlsruhe aus. Wie der Ostschweizer Super-Ligist mitteilt, wechselt der deutsch-ghanaische Doppelbürger bis Ende Saison in die 2. Bundesliga.

Ambrosius wechselte im Sommer 2024 vom Hamburger SV nach St.Gallen. Er kam in der laufenden Saison jedoch nur zu vier Teileinsätzen. (ram/sda)

Stephan Ambrosius 🇩🇪
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 4 Spiele
Manuel Polster verlässt den FC Lausanne-Sport
Der Österreicher Manuel Polster (23) verlässt Lausanne-Sport. Polster, der in Deutschland bei Wolfsburg und dem VfB Stuttgart ausgebildet worden ist, stiess im Sommer 2023 von der Austria Wien zu Lausanne. Für die Waadtländer bestritt er 15 Pflichtspiele. Für diese Saison wurde Polster an Stade Nyonnais ausgeliehen. Diese Leihe wurde mit der Vertragsauflösung bei Lausanne hinfällig. (nih/sda)

Manuel Polster 🇦🇹
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele

Mangiarratti wird technischer Direktor beim FCZ
Der FC Zürich verpflichtet den früheren Yverdon-Trainer Alessandro Mangiarratti als technischen Direktor. Diese Position wurde neu geschaffen, um den Sportchef zu ersetzen, womit Mangiarratti auf Milos Malenovic folgt. Der 47-Jährige werde die sportlichen Abteilungen des FCZ führen und als Mitglied der Transferkommission den Klub bei der Planung und Umsetzung von Transfers unterstützen. Mangiarratti verfügt als ehemaliger Nachwuchstrainer bei YB und Co-Trainer der U17-Nati über Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielern, ausserdem arbeitete er beim FC Chiasso schon einmal ein gutes halbes Jahr als technischer Direktor. (nih)