Warnstreiks an Berliner Flughäfen geplant



Warnstreiks an Berliner Flughäfen geplant – mindestens 80 Verbindungen gestrichen

Passagiere an den Berliner Flughäfen müssen sich am heutigen Montag auf Verzögerungen einstellen. Die deutsche Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten des Sicherheitspersonals an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld zu einem bis zu vierstündigen Warnstreik auf.

#Passagierhinweis: Warnstreik des Sicherheitspersonals am Mo. , 7.1., an den Berliner Flughäfen #Schönefeld & #Tegel: Von 5.00 bis 8.45 Uhr kommt es zu starken Beeinträchtigungen im Luftverkehr. Informiere dich vor deiner Anreise am 7.1. über den Flugstatus bei deiner Airline. pic.twitter.com/jB7CSvkK44 — Berlin Airport Service (@berlinairport) 5. Januar 2019

Der Ausstand soll um 05.00 Uhr beginnen. Mit dem Streik will die Gewerkschaft erreichen, dass die Arbeitgeber ein verbessertes Tarifangebot für die rund 23'000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen vorlegen.

Möglicherweise werde es in anderen Regionen auch zum Arbeitskampf kommen, kündigte Verdi in der Nacht auf Montag zudem an.

Die Lufthansa kündigte in der Nacht auf Montag an, dass ab Tegel acht Verbindungen ausfallen müssten – je vier nach Frankfurt und nach München. In Schönefeld haben auch Easyjet, Ryanair und Aeroflot gewisse Flüge annulliert. Gemäss MRD wurden bereits mindestens 80 Verbindungen gestrichen.

Warnstreik des Sicherheitspersonals an Berliner Flughäfen hat begonnen. Mindestens 80 Verbindungen gestrichen: Knapp 60 Flüge in Tegel und gut 20 in Schönefeld. — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) 7. Januar 2019

Alle Passagiere sollten sich vor der Anreise bei ihrer Airline informieren, betonten die Flughafenbetreiber.

Update folgt. (sda/reu)

