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Verteidiger plädieren auf eineinhalb Jahre Haft für Høiby

Verteidiger plädieren auf eineinhalb Jahre Haft für Høiby

19.03.2026, 16:0519.03.2026, 16:05

Im Prozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin hat die Verteidigung in Oslo laut übereinstimmenden Medienberichten für eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren für Marius Borg Høiby plädiert.

Princess Ingrid Alexandra s day of authority is celebrated with a party at the main library Oslo 20220616. ARCHIVE PHOTO Marius Borg Hoiby during the government s celebration of Princess Ingrid Alexan ...
Bild: www.imago-images.de

Damit beziehen sich die Anwälte des 29-Jährigen auf Straftaten, die Høiby gestanden hat. Dabei geht es etwa um Gewalt in der Beziehung zu einer Ex-Freundin, Verstösse gegen ein Kontaktverbot zu der Frau, verschiedene Verkehrsdelikte sowie den Transport von 3,5 Kilo Marihuana.

In Bezug auf vier Vergewaltigungs-Anklagen solle er dagegen freigesprochen werden, meinen Høibys Anwälte. «Es gibt keine Beweise, die dafür sprechen, dass Marius für die Vergewaltigungen verurteilt werden kann», sagte Verteidiger Petar Sekulic der Zeitung «Verdens Gang» zufolge am Donnerstag.

Darüber hinaus ist Mette-Marits Sohn unter anderem wegen Misshandlung in der Beziehung zu einer weiteren Ex-Freundin, einer Influencerin, angeklagt. Hier plädieren die Verteidiger laut «Verdens Gang» auf Freispruch. Sollte er aber dafür verurteilt werden, sagte Anwältin Ellen Holager Andenæs, sollte die Gesamtstrafe nach ihrer Einschätzung zwei Jahre betragen. «Falls er für alle Anklagepunkte verurteilt werden sollte, wären fünf bis sechs Jahre das richtige Mass», so die Verteidigerin.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch dafür plädiert, Høiby in 39 von 40 Anklagepunkten zu verurteilen, und eine Gesamtstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten Haft für Mette-Marits Sohn gefordert. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Høiby-Prozess:

Vergewaltigungs-Vorwürfe: Høiby-Anwalt fordert Freispruch
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