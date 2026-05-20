freundlich19°
DE | FR
burger
International
Öl

Grossbritannien lockert Öl-Sanktionen gegen Russland

Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer hosts a reception to mark the introduction of the Small Business Protections (Late Payments) Bill, at 10 Downing Street in London, Britain, Tuesday, May 19, ...
Keir Starmer beteuert, dass es sich nicht um eine Lockerung der Sanktionen handelt.Bild: AP Pool Reuters

Grossbritannien lockert Öl-Sanktionen gegen Russland

20.05.2026, 15:1420.05.2026, 15:14

Unter dem durch den Iran-Krieg entstandenen Energiepreisdruck lockert Grossbritannien die Sanktionen auf russisches Öl.

Die britische Regierung erlaubt auf unbestimmte Zeit den Import von Flugzeugtreibstoff und Diesel, der in Drittländern aus russischem Öl raffiniert wurde. Die Massnahme soll Regierungsangaben zufolge stetig überprüft werden.

Premierminister Keir Starmer sagte am Mittag im Parlament, die Massnahme sei Teil eines «starken, neuen Sanktionspaketes» – und deshalb in seinen Augen keine Lockerung. Es gehe «keineswegs darum, bestehende Sanktionen aufzuheben», die Regierung werde weiterhin mit den Verbündeten an weiteren Paketen arbeiten, sagte Starmer.

Oppositionsführerin Kemi Badenoch übte deutliche Kritik. Sie sagte, es sei «wahnsinnig», die Sanktionen aufzuweichen. Badenoch kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die Regierung den eigenen Abbau von Ressourcen in der Nordsee nicht ausbaue. Sie warf Starmer vor, dass dieser lieber «schmutziges russisches Öl kaufe».

epa12532993 British Conservative Leader Kemi Badenoch speaks during a press conference in London, Britain, 18 November 2025. Badenoch spoke about economic policy and welfare/taxation issues ahead of t ...
Oppositionsführerin Kemi Badenoch kritisiert Starmer scharf.Bild: keystone

Druck durch steigende Energiekosten

Hintergrund ist die Krise in der Strasse von Hormus. Die für den Transport von bestimmten Treibstoffen bedeutende Meerenge ist seit Wochen weitestgehend blockiert. In Grossbritannien kostet der Liter Benzin an den Tankstellen aktuell so viel wie seit Dezember 2022 nicht mehr, wie der Automobilclub RAC mitteilte. Mehrere Fluggesellschaften haben Flüge gestrichen und die Preise erhöht.

Im Einklang mit der Europäischen Union hatte die britische Regierung in den vergangenen Monaten immer wieder neue Sanktionen gegen Russland verhängt, um den Druck auf Präsident Wladimir Putin zu erhöhen. Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen, ein Kriegsende ist nicht in Sicht. (nil/sda/dpa)

Mehr News aus dem Vereinigten Königreich:

Wegen sexueller Gewalt: Britischer Sender nimmt «Married At First Sight» aus Programm
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister
1 / 18
ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister
Manchester United ist mit 20 Titeln englischer Rekordmeister, zuletzt holte man den Pokal 2013.
quelle: ap / jon super
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Shake it like Zsolt: Zukünftiger ungarischer Minister spielt Luftgitarre
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
US-Truppenabzug trifft auch Polen – jedoch nur vorübergehend
Die geplante Reduzierung der US-Truppen in Europa betrifft laut dem US-Verteidigungsministerium auch den Nato-Verbündeten Polen – allerdings nur vorübergehend. Die USA reduzieren die Zahl ihrer Kampfbrigaden (BCT) in Europa von vier auf drei und damit auf den Stand von 2021, wie Sean Parnell, Chef-Sprecher des Pentagons, auf X mitteilte. «Dies führt zu einer vorübergehenden Verzögerung bei der Entsendung von US-Streitkräften nach Polen, das ein vorbildlicher Verbündeter der USA ist.» Nähere Angaben zum Zeitplan machte er nicht.
Zur Story