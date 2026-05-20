Für den Europameister Fermin Lopez ist die Fussball-WM vorbei, bevor sie begonnen hat. Der Spanier erlitt am Sonntag beim 3:1-Sieg von Barcelona gegen Betis Sevilla eine Fraktur am rechten Fuss – eine Teilnahme bei der in rund einem Monat beginnenden WM-Endrunde ist unmöglich.
«Die Operation ist gut verlaufen, und ich freue mich schon jetzt darauf, stärker zurückzukommen, sowohl mental als auch körperlich», postete der 23-Jährige auf Instagram. Für Lopez wäre es die erste WM-Teilnahme gewesen. (nih/sda/apa)
«Die Operation ist gut verlaufen, und ich freue mich schon jetzt darauf, stärker zurückzukommen, sowohl mental als auch körperlich», postete der 23-Jährige auf Instagram. Für Lopez wäre es die erste WM-Teilnahme gewesen. (nih/sda/apa)