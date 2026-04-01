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Jimi Blue Ochsenknecht droht neues Verfahren

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Jimi Blue Ochsenknecht droht neues Verfahren

Der Schauspieler hatte die Rechnung in einem Tiroler Hotel geprellt, war jedoch ohne Verurteilung davongekommen. Das könnte nur ein vorläufiger Schlussstrich gewesen sein.
01.04.2026, 05:2301.04.2026, 05:23
Ein Artikel von
t-online

Die juristische Causa rund um eine jahrelang offene Hotelrechnung ist für Jimi Blue Ochsenknecht noch nicht ausgestanden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen die Einstellung des Verfahrens Beschwerde eingelegt, wie ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zunächst hatte die «Tiroler Tageszeitung» berichtet.

Innsbruck 22.08.2025, Landesgericht, Innsbruck, AUT, Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht, Anklage wegen schweren Betrugs, im Bild Jimi Blue Ochsenknecht mit seinem Anwalt // Jimi Blue Ochsenknecht wi ...
Jimi Blue bei seinem Termin vor Gericht in Innsbruck: Es könnte nicht sein letzter gewesen sein.Bild: www.imago-images.de

Im August hatte das Landesgericht Innsbruck einen vorläufigen Schlussstrich unter die Angelegenheit gezogen: Der wegen schweren Betrugs angeklagte Schauspieler und Reality-TV-Star kam ohne Verurteilung davon, musste aber eine Geldbusse von 18'000 Euro zahlen.

Ochsenknecht hat diese Summe überwiesen. Dennoch ist die Staatsanwaltschaft dagegen, dass das Verfahren auf diese Weise eingestellt wird. Der Angeklagte habe seine Schuld nicht eingestanden, und sein Verhalten nach der mutmasslichen Tat erfülle nicht die Voraussetzungen für diese Form der Beilegung, argumentierte der Sprecher.

Rechnung von knapp 14'000 Euro

Nun ist das Oberlandesgericht Innsbruck am Zug. Es kann entweder die Einstellung bestätigen oder die Fortsetzung des Verfahrens anordnen. Der Innsbrucker Anwalt des «Promi Big Brother»-Siegers Ochsenknecht äusserte sich zunächst nicht zu einer Anfrage der dpa.

Ochsenknecht hatte Ende 2021 in einem Vier-Sterne-Hotel in Tirol nahe der bayerischen Grenze seinen 30. Geburtstag gefeiert. Die Rechnung von knapp 14'000 Euro wurde erst im vergangenen Sommer beglichen, als Ochsenknecht per Haftbefehl gesucht und festgenommen wurde. Der Schauspieler übernahm vor Gericht zwar die Verantwortung, legte aber kein formelles Geständnis ab.

In Österreich können Strafverfahren unter bestimmten Voraussetzungen ohne Urteil, aber mit Geldbusse eingestellt werden. Dies wird Diversion genannt.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
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