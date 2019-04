International

Nadja Regin, Bond-Girl aus «Goldfinger», mit 87 Jahren gestorben



Trauer um die ehemalige Geliebte von 007: Das ehemalige Bond-Girl Bonita ist tot. Nadja Regin ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Sie war gleich zwei Mal in einem Bond-Film zu sehen. 1963 spielte Nadja Regin in «Liebesgrüsse aus Moskau» an der Seite von Sean Connery. Damals verkörperte sie die Freundin von Kerim.

Ein Jahr später wirkte die damals 33-Jährige auch in «Goldfinger» mit – wieder an der Seite von Sean Connery. Dieses Mal spielte Nadja Regin das Bond-Girl Bonita. Jetzt, 55 Jahre später, ist die jugoslawische Schauspielerin tot. Das teilte der offizielle Twitter-Account von James Bond mit.

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY— James Bond (@007) April 8, 2019

«Es tut uns sehr leid zu hören, dass Nadja Regin im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Nadja spielte in zwei Bond-Filmen, 'Liebesgrüsse aus Moskau' und 'Goldfinger'. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden in dieser traurigen Zeit», heisst es in dem Statement.

Erst vor wenigen Tagen war auch auch Tania Mallet gestorben. Die Schauspielerin war ebenfalls in «Goldfinger» zu sehen. Die Britin wurde 77 Jahre alt.

(rix/t-online.de)

