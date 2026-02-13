freundlich
DE | FR
burger
International
Frankreich

Sturm «Nils» in Frankreich: Zwei Tote und 450'000 ohne Strom

Sturm «Nils» in Frankreich: Zwei Tote und 450'000 ohne Strom

13.02.2026, 13:4113.02.2026, 13:41

Bei dem heftigen Sturm in Südwestfrankreich ist ein zweiter Mensch ums Leben gekommen.

People walk in a flooded street of Confolens as severe flooding hits western France amid storm Nils, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Yohan Bonnet) France Storm
Eine überschwemme Strasse im Westen Frankreichs.Bild: keystone

Im Departement Tarn-et-Garonne sei ein Mann in seinem Garten gestorben, als er auf eine Leiter kletterte, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender TF1. Zuvor war bereits ein Lastwagenfahrer bei einem wetterbedingten Unfall ums Leben gekommen.

Infolge des Sturms «Nils» gilt in 25 Departements weiterhin die Unwetterwarnstufe orange oder rot, wie der Wetterdienst Météo France mitteilte. Örtlich kam es zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen. In den Bergen herrscht massive Lawinengefahr. 450'000 Menschen sind weiterhin ohne Strom. Die Feuerwehr sei zu 4'500 Einsätzen ausgerückt, sagte die Regierungssprecherin. 26 Menschen wurden zumeist leicht verletzt. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Frankreich:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Australien sperrt Zugang zu beliebtem Touri-Ort Lincoln’s Rock
Social Media verändert die Art, wie wir reisen. Ein unbekannter Ort kann sich durch einen viralen Post in einen überlaufenen verwandeln. Ein Beispiel ist Lincoln’s Rock in Australien.
Nach der Schule nach Australien – das ist für viele der Plan, wenn sie jahrelang auf ihren Abschluss hingearbeitet haben und den Start ins Ausbildungs- oder Berufsleben noch etwas hinauszögern wollen. Aber auch fernab von jungen Rucksack-Touristinnen und -Touristen ist Down Under ein beliebtes Reiseziel. Und wer einmal den Flug auf sich genommen hat, will auch die beliebtesten Orte sehen.
Zur Story