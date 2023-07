Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot

Mehr «International»

Die englisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung von Paris der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Birkin brillierte in Schweizer Kurzfilm "«La femme et le TGV»

Jane Birkin hatte auch zur Schweiz einen Bezug. Sie spielte die Hauptrolle im Kurzfilm «La femme et le TGV» des Schweizer Regisseurs Timo von Gunten. Der Streifen war 2017 für einen Oscar als bester Kurzfilm nominiert. «La femme et le TGV» erzählt die Geschichte einer Frau, die während dreier Jahrzehnte jeden Tag pünktlich um 6.18 und 19.13 am Fenster ihres Hauses im Neuenburger Jura steht und dem Lokomotivführer des vorbeifahrenden Hochgeschwindigkeitszuges zuwinkt – bis sie eines Abends vergeblich wartet.

Der Kurzfilm wurde 2016 am Filmfestival Locarno uraufgeführt. Im gleichen Jahr ehrte das Festival Birkin mit einem Leoparden für ihr Lebenswerk – und einer Retrospektive.

Update folgt. (sda/dpa)