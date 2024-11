Viele Tote bei neuem russischen Angriff auf die Ukraine

Der Raketenbeschuss von Sumy erfolgte kurz nach einem der schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Am Morgen hatte Russland mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern landesweit Ziele in der Ukraine – laut Behörden vornehmlich Energieanlagen – attackiert.

Nach weiteren Explosionen in Sumy fiel in der gesamten Stadt der Strom aus.

Unter den Todesopfern seien auch zwei Kinder, teilte der amtierende Bürgermeister Artem Kobsar in einem auf seinem Telegramkanal verbreiteten Video mit, wo er vor einem durch den Angriff zerstörten neunstöckigen Wohnhaus steht. Mindestens 50 Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden und weiteren Opfern.

«Hände weg von der Ukraine!» – Russische Exil-Opposition protestiert weltweit gegen Putin

Gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und gegen Präsident Wladimir Putin sind am Wochenende weltweit Exil-Russinnen und -Russen auf die Strasse gegangen. Aufgerufen zum grossen Marsch in Berlin mit knapp 2000 Teilnehmern hatten prominente Vertreter der russischen Exil-Opposition, darunter Julia Nawalnaja, Ilja Jaschin und Wladimir Kara-Mursa. Auch in Zürich und Genf protestierten Dutzende.