Kremlkritiker Nawalny wurde wohl vergiftet

Mehr «International»

Julia Nawalnaja, die Witwe des bekannten Kremlkritikers Alexei Nawalny, ist sich sicher: Ihr Mann wurde vergiftet. Dies sagte sie in einem am Mittwoch veröffentlichten Video.

Zwei Labore sollen dies unabhängig voneinander bestätigt haben. Nawalny starb im Februar 2024 in einer russischen Strafkolonie im hohen Norden Russlands. Dorthin war er nur rund zwei Monate vor seinem Tod verlegt worden.

(rbu)

Update folgt ...