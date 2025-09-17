bedeckt17°
DE | FR
burger
International
Russland

Kremlkritiker Nawalny wurde wohl vergiftet

Kremlkritiker Nawalny wurde wohl vergiftet

17.09.2025, 11:0517.09.2025, 11:14

Julia Nawalnaja, die Witwe des bekannten Kremlkritikers Alexei Nawalny, ist sich sicher: Ihr Mann wurde vergiftet. Dies sagte sie in einem am Mittwoch veröffentlichten Video.

Zwei Labore sollen dies unabhängig voneinander bestätigt haben. Nawalny starb im Februar 2024 in einer russischen Strafkolonie im hohen Norden Russlands. Dorthin war er nur rund zwei Monate vor seinem Tod verlegt worden.

(rbu)

Update folgt ...

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Der Fall Nawalny
    1 / 11
    Der Fall Nawalny
    Der Kremlkritiker Alexej Nawalny wurde am 20. August in ein Krankenhaus in Sibirien eingeliefert. Nawalny hatte bei einer Reise in Sibirien in einem Flugzeug unter starken Schmerzen das Bewusstsein verloren.
    quelle: sda / pavel golovkin
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Grosser Andrang bei Nawalnys Trauerzeremonie in Moskau
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Meistgelesen
    1
    Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
    2
    Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
    3
    Das war mal unsere Zukunft
    4
    Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
    5
    Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
    Meistkommentiert
    1
    Lage nicht mehr Benfica-Trainer - Mourinho vor Rückkehr + Rouiller verlängert bei Servette
    2
    Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
    3
    Nach Tram-Attacke: Mutmasslicher Täter festgenommen
    4
    Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
    5
    Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
    Meistgeteilt
    1
    Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus
    2
    Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
    3
    Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
    4
    Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
    5
    Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan
    Bericht: 2024 wurden weltweit 142 Umweltschützer getötet
    Weltweit sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Global Witness mindestens 142 Umweltschützer getötet worden.
    Vier weitere Aktivisten gelten als verschwunden. Das gefährlichste Land für Naturschützer war Kolumbien (48 Morde), gefolgt von Guatemala (20), Mexiko (18) und Brasilien (12), wie die Gruppe bei der Vorstellung ihres Jahresberichts mitteilte. 82 Prozent aller Morde wurden demnach in Lateinamerika registriert. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der systematischen Erhebung im Jahr 2012 getöteten Umweltschützer auf 2'253.
    Zur Story