Kremlkritiker Nawalny wurde wohl vergiftet
Julia Nawalnaja, die Witwe des bekannten Kremlkritikers Alexei Nawalny, ist sich sicher: Ihr Mann wurde vergiftet. Dies sagte sie in einem am Mittwoch veröffentlichten Video.
Zwei Labore sollen dies unabhängig voneinander bestätigt haben. Nawalny starb im Februar 2024 in einer russischen Strafkolonie im hohen Norden Russlands. Dorthin war er nur rund zwei Monate vor seinem Tod verlegt worden.
We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025
(rbu)
Update folgt ...