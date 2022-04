So wurde in der Ukraine mitten im Krieg Ostern «gefeiert» – in 13 Bildern

Am Wochenende wurde an vielen Orten der Welt Ostern gefeiert – auch in der Ukraine, wo seit bald zwei Monaten Krieg herrscht. In diversen Städten des osteuropäischen Lands fanden Messen statt. Dabei wurde vor allem auch den Opfern des Kriegs gedacht.

Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt kamen die Bewohner in der St.-Nikolaus-Kathedrale zusammen. Die Leute beteten für einen baldigen Frieden im Land und gedachten den Soldaten im Krieg. Die Kathedrale ist seit geraumer Zeit beschädigt und hätte renoviert werden sollen – dafür war vor dem Krieg Geld gesammelt worden. Dieses floss nach der russischen Invasion aber in die Armee.

Bild: IMAGO / NurPhoto

Bild: IMAGO / NurPhoto

Butscha

Auch im Kiewer Vorort Butscha fand eine Ostermesse am Palmsonntag statt. Hierbei wurde den zahlreichen Opfern gedacht – in Butscha waren nach dem Abzug der russischen Truppen hunderte Leichen gefunden worden.

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Lwiw

In Lwiw trafen sich die Bewohner am Palmsonntag in der Jesuitenkirche St. Peter und Paul. Mit dabei waren auch zahlreiche Soldaten in Uniform.

Bild: IMAGO / NurPhoto

Bild: IMAGO / NurPhoto

Die Geflüchteten

Auch die Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland konnten an manchen Orten Ostern feiern. Im polnischen Pozen etwa führte eine Hilfsorganisation ein Oster-Frühstück durch, zu welchem ukrainische Geflüchtete eingeladen wurden. Beim Fest wurden polnische und ukrainische Bräche kombiniert.

Bild: keystone

Bild: keystone

In polnischen Przemysl, das nur wenige Kilometer zur Ukraine entfernt liegt, wurde ebenfalls ein Programm auf die Beine gestellt, um den Geflüchteten etwas Hilfe zu bieten. Eine Nonne war vor Ort, um mit den Geflüchteten über ihr Leid zu sprechen. Zudem war eine Frau als Einhorn verkleidet unterwegs, die den Kindern Süssigkeiten verteilte. Diese lebt eigentlich in den USA und arbeitet als Klempnerin, entschied sich für ihr Sabbatical aber, den Leuten in der Ukraine zu helfen.

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

(dab)