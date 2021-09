Zertifikatsgegner provozieren Rangelei vor Uni Luzern – mit dabei: Nicolas A. Rimoldi

Endlich wieder Präsenzunterricht! Seit heute gilt jedoch an den meisten Unis und Fachhochschulen die Zertifikatspflicht. Das passt nicht allen: An zahlreichen Bildungsinstitutionen laufen Demonstrationen von Massnahmen-Gegnern. Vor der Universität Luzern beispielsweise haben am Montagmorgen rund 100 Studentinnen und Studenten gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen demonstriert. «Bildung für alle», steht auf Transparenten.

An vorderster Front mit dabei ist Mass-Voll-Co-Präsident Nicolas …