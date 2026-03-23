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Schweizer Tourist auf Bali wegen Instagram-Post zu Nyepi festgenommen

«Fuck Nyepi»-Post auf Instagram: Schweizer Tourist auf Bali festgenommen

23.03.2026, 10:4923.03.2026, 10:49

Ein Schweizer Tourist ist auf der indonesischen Ferieninsel Bali wegen Verunglimpfung eines religiösen Festes festgenommen worden. Laut der Polizei wird dem Mann vorgeworfen, das Nyepi-Neujahrsfest auf Instagram herabgewürdigt zu haben.

CORRECTS TO CLARIFY PARADE TAKES PLACE THE EVENING BEFORE NYEPI- Participants carry a giant ogoh-ogoh effigy representing evil spirits to be cleansed during a parade on the evening before Nyepi, the D ...
Feierlichkeiten auf Bali am Tag vor dem Nyepi-Fest.Bild: keystone

Beim Nyepi-Fest, das am vergangenen Donnerstag war, handelt es sich um den traditionellen «Tag der Stille» auf Bali. An diesem Tag müssen die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen der mehrheitlich hinduistischen Insel 24 Stunden lang zu Hause bleiben. Arbeit, Reisen, Unterhaltung und sogar der Stromverbrauch werden jeweils abgeraten.

Diese Regeln scheint der Mann aber ignoriert zu haben. «Ein Tag der Stille, an dem man nicht nach draussen gehen darf, ist draussen ziemlich friedlich», schrieb der Beschuldigte in einer Instagram-Story auf Englisch. Zudem beleidigte er den Tag mit den Worten: «Scheiss auf Nyepi und scheiss auch auf eure Regeln.» Gemäss dem «Blick» soll der Mann zudem ein Video gepostet haben, in dem er «Fuck Nyepi» gerufen haben soll.

Bali steht still – auch Touristen müssen sich an Regeln halten

Der Mann wurde kurz nach dem Pos tbei der Polizei angezeigt und am Samstag festgenommen. Ihm drohten bis zu fünf Jahre Haft wegen Anstiftung zum Hass, teilte der Sprecher der Polizei von Bali mit, ohne das Alter des Verdächtigen zu nennen.

Die Insel Bali zieht jedes Jahr Millionen ausländischer Besucherinnen und Besucher an. (dab/sda/afp)

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