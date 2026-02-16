Nicht jeder Tourist sollte auf Bali surfen gehen. (Symbolbild) Bild: keystone

Bali spricht Surf-Verbot für Touristen in Medewi aus

Surfen auf Bali gilt für viele als absolutes Highlight auf der eigenen Bucket-List. Doch in Indonesien versucht man aktuell, den Zugang zu dem beliebten Wassersport etwas einzuschränken.

Nathalie Trappe / watson.de

Mehr «International»

Da bucht man Ferien in Bali, um endlich die coolen Bilder von Instagram nachzustellen, und dann darf man nicht einmal surfen gehen. So könnte es bald einigen Touristinnen und Touristen ergehen.

Denn im Westen der indonesischen Insel gilt künftig ein Surfverbot für alle Anfänger. «Anfänger im Surfen, insbesondere Surfer mit Softboards, dürfen nicht mehr hinter der Welle surfen. Sie dürfen nur im Innenbereich bzw. in der Nähe der Fischerboote surfen», heisst es in einem Statement vom Surfcamp Medewi Board Riders, das auf Instagram veröffentlicht wurde.

Konkret sollen die neuen Regeln für das gesamte Gebiet Medewi nahe dem Ort Pulukan gelten. Die Neuerungen wurden gemeinsam mit Gemeindevertretenden und bekannten Surferinnen und Surfern aus der Community beschlossen.

Wer als Anfängerin oder Anfänger dennoch die ersten Versuche auf dem Bord wagen möchte, hat aber auch in Medewi künftig die Möglichkeit, die echte «Bali-Experience» zu erleben. Allerdings gilt es hierfür eine weitere Regel zu beachten: «Alle Anfänger müssen von einem Surflehrer begleitet werden, um Unfälle im Wasser zu vermeiden.»

Surflehrer in Medewi werden künftig strenger überwacht

Jeder Surflehrer darf in Medewi jedoch maximal zwei Schüler mit ins Wasser nehmen. Diese dürfen allerdings auch in Begleitung nur dann direkt in die Wellen, wenn sie dort selbstständig paddeln können.

Hintergrund der nun beschlossenen Massnahmen ist einerseits die Sicherheit aller Besuchenden und Einheimischen im Wasser. So sollen Surferinnen und Surfer auch darauf achten, nicht in der Fahrrinne der Fischerboote zu fahren.

Erst im vergangenen Jahr kam eine chilenische Surferin auf tragische Weise ums Leben, nachdem ein Boot sie bei der Fahrt zum Strand mitgeschleift hatte.

Seit mehreren Jahren ist zudem der Andrang an Balis Surf-Hotspots immer weiter gestiegen. Expertinnen und Experten warnen laut The Bali Sun, dass viele Strände nicht nur voll, sondern auch gefährlich überfüllt sind.

Ein weiteres Problem sind demnach ausländische Surflehrer, die den Locals eine wichtige Lebensgrundlage nehmen. Hierfür sehen die neuen Regeln vor, dass alle Instructor wiederum bestimmte Vorgaben erfüllen müssen, die durch die Medewi Board Riders kontrolliert werden.