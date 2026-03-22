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Gasexplosion in Istanbul: Zwei Häuser stürzen ein

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Zwei Häuser durch Gasexplosion in Istanbul eingestürzt

22.03.2026, 17:0322.03.2026, 17:03

Bei einer Gasexplosion in Istanbul sind zwei Gebäude eingestürzt und mehrere Menschen verletzt worden. Neun Anwohner seien aus den Trümmern geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf das Gouverneursamt. Nach zwei weiteren Verschütteten werde am Unglücksort im Stadtteil Fatih noch gesucht.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Helfer versuchten, zu den Menschen vorzudringen. Wie es genau zu der Gasexplosion kommen konnte, war zunächst unklar. (sda/dpa, emm)

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