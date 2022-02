Cum-Ex-Architekt wird von Schweiz an Deutschland ausgeliefert

Entgegen der Ansicht Bergers geht das Bundesgericht davon aus, dass die von den Deutschen vorgeworfenen Taten nach einer ersten Prüfung als Betrug eingestuft werden können. Damit handle es sich um ein Delikt, das sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz strafbar sei. Dies ist eine Voraussetzung für eine Auslieferung. Berger argumentierte, dass es sich um ein nicht auslieferungsfähiges Fiskaldelikt handle.

Eine der Schlüsselfiguren im Skandal um illegale Cum-Ex-Geschäfte wird von der Schweiz an die deutsche Justiz überstellt. Das Bundesamt für Justiz (BJ) habe die Auslieferung von Steuerrechtsanwalt Hanno Berger bewilligt , sagte eine Sprecherin des Justizministeriums von Nordrhein-Westfalen am Dienstag. Gegen den Entscheid gebe es keine Rechtsmittel mehr.

In der «Arena» feiern sich Berset und Co. selbst – und bringen SP-Meyer so zur Weissglut

Kolumbien legalisiert Abtreibungen bis zur 24. Schwangerschaftswoche

In Kolumbien hat das Verfassungsgericht die Abtreibung bis zur 24. Schwangerschaftswoche erlaubt. Dies gab das Gericht in einer Mitteilung am Montag (Ortszeit) bekannt. Zuvor war der Abbruch von Schwangerschaften in dem südamerikanischen Land nur in besonderen Fällen erlaubt gewesen, etwa nach einer Vergewaltigung, Lebensunfähigkeit des Fötus oder bei Gefahr für das Leben der Mutter. Schätzungen zufolge gab es dort pro Jahr rund 400 000 heimliche Abtreibungen. Nach der 24. Schwangerschaftswoche gelten weiter die bisherigen Gründe für eine legale Abtreibung.