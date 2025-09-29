meist klar10°
Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet, Flughafen gesperrt

Erneut Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet, Flughafen gesperrt

Wegen mutmasslicher Drohnensichtungen in Norwegen sind Medienberichten zufolge mehrere Flüge umgeleitet worden.
29.09.2025, 01:5329.09.2025, 01:53

Ein Flugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Oslo zum Flughafen Bardufoss in der nördlichen Provinz Troms habe am späten Abend umkehren müssen, berichtete unter anderem der Sender NRK unter Berufung auf die Airline Norwegian. Der Flughafen sei demnach vorübergehend geschlossen worden.

News Bilder des Tages Kraftig snofall Gardermoen 20240117. Fly parkert ved terminalbygget mens broytemannskaper rydder unna sno pa Oslo Lufthavn Gardermoen onsdag ettermiddag. Foto: Cornelius Poppe / ...
Es ist bereits die zweite Drohnenmeldung aus Norwegen. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Bereits zuvor waren am Sonntag Berichten zufolge auch in der Provinz Nordland weiter südlich Drohnen innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund gesichtet worden. Auch in dem Fall sei ein Flug umgeleitet worden, berichtete NRK unter Berufung auf den Flughafenbetreiber Avinor. Der mögliche Ursprung der Drohnen war demnach zunächst noch unklar.

Seit Tagen herrscht bereits im Nachbarland Dänemark Drohnenalarm, nachdem mehrere Drohnen an Flughäfen gesichtet worden waren. Der gesamte dänische Luftraum wird daher bis zum kommenden Freitag für zivile Drohnenflüge gesperrt. Hintergrund ist der EU-Gipfel, der in dieser Woche in Kopenhagen stattfindet, wie das Transportministerium mitteilte. Ab Montag seien in Dänemark alle zivilen Drohnenflüge verboten. (sda/dpa)

