Norwegen erklärt Corona für beendet: 7 Tweets aus dem Epizentrum des Party-Taumels

Norwegen ist ein Sehnsuchtsziel für Liebhaber spektakulärer Natur – und seit letztem Samstag auch für Liebhaber der ausgelassenen Partys. Denn mit Coronazertifikat darf man einreisen und mitfeiern.

Nach 1.5 Jahren hat Norwegen am Samstag um 16:00 Uhr (Ortszeit) alle Corona-Restriktionen aufgehoben, was Ministerpräsidentin Erna Solberg bereits am Freitag verkündet hatte. So hatte das Party-Volk in Norwegen genug Zeit sich entsprechend aufzubrezeln.

Ein Leben ohne Corona-Restriktionen bedeutet in Norwegen: keine Maske, keine Abstandsregeln, keine Personenbeschränkungen, keine Zertifikate. Nur wer positiv auf Corona getestet wurde, muss in Quarantäne. Zudem haben Kommunen weiterhin die Möglichkeit bei steigenden Infektionszahlen wieder Beschränkungen zu erlassen.

PS: In Norwegen sind über 70% der Bevölkerung doppelt geimpft, davon ist die Schweiz noch etwas entfernt. (yam)