Tochter erpresst eigene Mutter mit Entführungs-Video und fordert 50'000 Euro

Auf dem Video ist der Mund der Frau mit Kunstblut befleckt und ihre Augen sind verbunden. Ein Mittäter hält ihr ein Messer an den Hals.

Eine Frau auf Teneriffa wurde zu Beginn der Woche festgenommen, nachdem sie ihre eigene Entführung mit einem Geisel-Video vorgetäuscht hat. Das gestellte Video schickte sie an ihre Mutter und forderte 50'000 Euro für ihre Freilassung gefordert, schreibt « El País ».

Vom Après-Ski-Mekka zum Corona-Hotspot – nun droht Ischgl eine Sammelklage

In dem für seine Après-Ski-Parties bekannten Ferienort im Tirol steckten sich viele Gäste an und brachten das Virus in ihre Heimatländer. Die Behörden sollen zu spät gewarnt und eingegriffen haben.

Der Österreichische Verbraucherschutzverein will für Corona-Opfer im Zusammenhang mit dem Ski-Ort Ischgl eine Sammelklage einreichen. Die Klage gegen die Republik Österreich wird von zwei deutschen Unternehmern finanziert, die anonym bleiben möchten, wie Peter Kolba vom VSV erklärte.