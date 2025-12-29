Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Kann man jemanden wirklich lieben und trotzdem fremdgehen?»

Frage von Urs:

Ich weiss nicht, was gerade mit mir los ist. Ich bin seit über zehn Jahren verheiratet. Wir haben Kinder, ein Haus, Ferienhaus, Routinen, gemeinsame Freunde. Ich hätte geschworen, dass ich meine Frau wirklich und aufrichtig und von Herzen liebe, wenn mich jemand gefragt hätte. Wirklich. Und trotzdem ist es passiert. Nicht geplant, nicht gesucht, einfach passiert. Eine Kollegin, ein Abend, ein Gespräch, ein Kuss, und plötzlich war da dieses Gefühl, das ich ewig nicht mehr hatte. Leichtigkeit. Aufregung. Jemand, der mich sieht, ohne dass ich erklären muss, wer ich mal war.

Jetzt sitze ich hier und weiss nicht, was das über mich aussagt.

Bin ich ein Arschloch? Ein Mann in der Midlife Crisis, der Angst hat, alt zu werden? Oder kann man jemanden wirklich lieben und trotzdem fremdgehen? Ich will sie nicht verlieren. Aber ich weiss, dass genau das passieren wird, wenn ich es ihr sage.

Soll ich es einfach für mich behalten, weil es nichts bedeutet hat? Ich weiss nicht, ob ich damit leben kann ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

