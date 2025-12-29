wechselnd bewölkt-1°
«Kann man jemanden wirklich lieben und trotzdem fremdgehen?»

Frage von Urs:

Ich weiss nicht, was gerade mit mir los ist. Ich bin seit über zehn Jahren verheiratet. Wir haben Kinder, ein Haus, Ferienhaus, Routinen, gemeinsame Freunde. Ich hätte geschworen, dass ich meine Frau wirklich und aufrichtig und von Herzen liebe, wenn mich jemand gefragt hätte. Wirklich. Und trotzdem ist es passiert. Nicht geplant, nicht gesucht, einfach passiert. Eine Kollegin, ein Abend, ein Gespräch, ein Kuss, und plötzlich war da dieses Gefühl, das ich ewig nicht mehr hatte. Leichtigkeit. Aufregung. Jemand, der mich sieht, ohne dass ich erklären muss, wer ich mal war.

Jetzt sitze ich hier und weiss nicht, was das über mich aussagt.

Bin ich ein Arschloch? Ein Mann in der Midlife Crisis, der Angst hat, alt zu werden? Oder kann man jemanden wirklich lieben und trotzdem fremdgehen? Ich will sie nicht verlieren. Aber ich weiss, dass genau das passieren wird, wenn ich es ihr sage.

Soll ich es einfach für mich behalten, weil es nichts bedeutet hat? Ich weiss nicht, ob ich damit leben kann ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

avatar
Idealisst, Fabulisst, Alchemisst
29.12.2025 10:09registriert Januar 2014
Es gibt eine emotionale und eine körperliche Treue. Die emotionale ist die, die zählt. Behalte es für dich, du machst einen reflektierten Eindruck. Setze nicht alles aufs Spiel.
66
Melden
Zum Kommentar
avatar
ELMatador
29.12.2025 10:21registriert Februar 2020
Nein. Denn wenn man jemanden liebt und dennoch gewisse Bedürfnisse hat, spricht man offen darüber und sucht gemeinsam nach einer Lösung, die für beide gangbar ist, ohne dass dabei jemand verletzt wird.

Das bedeutet, dass nichts heimlich oder unabgesprochen geschieht. Dadurch liegt weder Betrug noch Hintergehen vor.

PS: Es gibt keine einzige Ausrede, die Betrügen entschuldigt.
22
Melden
Zum Kommentar
